Al-Thani señala ahora a la afición

El jeque Al-Thani rompió su silencio en 'El Chiringuito', programa de Mega dirigido por Josep Pedrerol, que hoy se llevó a cabo desde el Auditorio Princesa de Asturias de Torremolinos, prácticamente lleno, para apoyar al club blanquiazul en este delicado momento. Lo hizo a través de un vídeo, en el que el catarí arremetió contra la afición por sus últimas protestas, incluida la de arrancar la placa con su nombre de su rotonda junto al Centro Comercial Rosaleda.



"Buenas tardes, Josep, gracias por invitarme a tu programa. Aprecio mucho poder hablar del Málaga CF, confiamos en nuestro equipo, en nuestro cuerpo técnico y en nuestro entrenador. Algunos aficionados hicieron cosas malas hace dos semanas. No me refiero a todos, sino a alguno de ellos, pero pienso que se equivocaron, y que no saben cómo animar al equipo. Si van a apoyarlo, que lo hagan de verdad, que estén con el presidente. Estamos juntos en los buenos y en los malos momentos. Debemos estar juntos para luchar por nuestros objetivos. Vamos Málaga", dijo Al-Thani, provocando la indignación y el abucheo de los más de 1.000 malagueños y malaguistas presentes en Torremolinos.





"Si alguien está dispuesto a vender su alma quizás haya una posibilidad de que yo venda el equipo"

????¡EXCLUSIVA MUNDIAL! ????

AL THANI, jeque del @MalagaCF: "Si alguien ESTÁ DISPUESTO a VENDER SU ALMA, QUIZÁS yo VENDA el EQUIPO" #ElChiringuitoConElMálaga pic.twitter.com/2oF3S7lP26 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 17 de octubre de 2019

Otros momentos del programa

?? ¡Un MÍTICO de la PORTERÍA del @MalagaCF!



?? ¡CARLOS KAMENI se EMOCIONA al escuchar el APOYO de la AFICIÓN MALAGUISTA!



¡Todos a #ElChiringuitoConElMálaga! ?? pic.twitter.com/c4TnbalCFY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 18, 2019

Gracias a la afición del @MalagaCF por una noche mágica en Torremolinos #ElChiringuitoConElMalaga pic.twitter.com/FPTzsBjgxo — Josep Pedrerol (@jpedrerol) October 18, 2019

En la segunda parte del vídeo,. "En cuanto a la venta del club, si alguien está dispuesto a vender su alma, quizás hay una posibilidad de que yo venda el club. Pero no está en mi cabeza vender el 1% o cualquier otra parte del club. Gracias a todos", añadió.