Víctor: "Hemos competido de tú a tú y lo vamos a seguir haciendo"

Víctor Sánchez del Amo es consciente del importante partido al que se enfrentan en esta jornada liguera. En Galicia les espera un Deportivo tan necesitado de puntos y victorias como el Málaga, pero el míster intenta poner calma ante la expectación. "La clasificación que recordamos es la de la última jornada, es la que importa. Queda muchísimo por el camino para recuperar posiciones y nosotros somos optimistas porque el trabajo que desarrolla el equipo porque es el camino para que lleguen victorias y podamos escalar posiciones", comentaba.

Además, el madrileño destacó que "el objetivo es poner al equipo lo más arriba posible, ponerlo cerca de su techo" y volvió a hacer hincapié en que "la línea de juego nos transmite mucha confianza y seguridad. Los puntos respecto al trabajo del equipo no nos corresponde. Hemos competido de tú a tú a todos los rivales y lo vamos a seguir haciendo".

En cuanto a la situación del Dépor, Víctor señaló que no se centran solo en su circunstancia actual, sino "en preparar el partido desde nuestra perspectiva". "Al tener sólo un partido de referencia le hemos dedicado más tiempo a nuestros mecanismos. Sólo ese partido, que no fue un resultado positivo, y si nos centramos en eso la preparación puede quedar pobre y no queremos eso. Queremos darle progresión a lo que estamos haciendo y corregir lo que tenemos", remarcó.



Para no desanimarse al mirar la mala racha que lleva el conjunto costasoleño en las últimas semanas, el entrenador apuntó que ellos no pierden la confianza en el trabajo que están realizando. Además, destacó que "la reacción de la afición de constante apoyo es otro ejemplo. Cuando ellos te reconocen es que se están haciendo las cosas bien. Nosotros somos los primeros encorajinados para que cambie, no hay nada que queramos más y cuando lleguen van a llegar más".

Sobre la visita de Richard Shaheen, el nuevo asesor que Al-Thani ha enviado a Málaga y que en estos días se ha dejado ver en las sesiones de entrenamiento, Víctor no quiso comentar mucho más sobre este asunto. "Es lógico que venga porque entrenamos en La Rosaleda y están aquí las oficinas, muchos compañeros se pasan para visitarnos. También Caminero, Juan, Manolo... No hay nada más que destacar, sólo para saludar".

