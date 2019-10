"El Málaga no esperaba estar en esta situación a estas alturas"

El exmalaguista Koné, recuperado a tiempo para el partido

Luis César Sampedro, entrenador del Deportivo, habló en la previa del encuentro entre el Málaga y el Deportivo de la Coruña. Los gallegos son colistas de LaLiga SmartBank pero su técnico pronosticó que la racha negativa en que está inmerso su equipo «se va a terminar» hoy ante el Málaga en la duodécima cita del campeonato, la segunda que afronta al frente del banquillo blanquiazul.

«Pienso que va a ir bien. Las rachas acaban, buenas y malas, y creo que mañana (por hoy) se va a terminar. Hay que persistir e insistir. Veo bien a los jugadores, saben lo que han hecho mal el otro día. Somos mejores que el otro día, llegamos con una higiene mental mejor y creo que vamos a hacer un buen partido», explicó.

Enfrente estará el penúltimo, el Málaga, que llega a Riazor en una situación similar, con ocho puntos y una mala dinámica cuatro meses después de medirse al Deportivo en la promoción de ascenso a Primera. «Conserva el entrenador del año pasado y tiene el tipo de juego muy marcado. Será el Málaga que se vio en el play off de ascenso, con otros futbolistas, muchos del año pasado, en una situación no deseada e inesperada. Ellos no esperaban tampoco estar en esta posición a estas alturas, pero estamos ahí por algo los dos», reconoció.

Luis César se mostró convencido de que el Deportivo tiene «mimbres» para «voltear la situación» en que se encuentra y para ello debe mejorar considerablemente lo que se vio en su debut como técnico del equipo gallego (3-0 en Las Palmas).

«Hay que suturar cosas que no gustaron, insistir, persistir y preparar al equipo para el siguiente partido. Eso hemos hecho, corregir todas las miserias que encontramos en las islas», dijo.

El entrenador abundó que de ese encuentro de Canarias repasó en vídeo con sus jugadores «cosas» que hicieron «muy mal».

Koné, recuperado



El delantero del Deportivo Mamadou Koné se ha recuperado a tiempo para entrar en la lista de convocados de su técnico, Luis César Sampedro, para la cita con su exequipo, el Málaga, en el que militó la temporada pasada cedido por el Leganés.

El costamarfileño ha superado el esguince de tobillo que se produjo en un entrenamiento y que le ha impedido jugar desde el partido con el Numancia (3-3), el pasado 18 de septiembre, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga SmartBank.

Koné disputó la temporada pasada diez partidos con el Málaga, entre ellos el de vuelta de la promoción de ascenso ante el Deportivo en La Rosaleda, que acabó con triunfo coruñés (0-1).