Viberti, eterna pasión por el fútbol y por el malaguismo

El primer contacto que Gustavo Farías tuvo con Viberti fue a través de un aficionado malaguista. Farias, un periodista argentino que también había escrito en diversos medios europeos, recibió una carta de un seguidor blanquiazul que, entre elogios al futbolista, le pedía hacer de intermediario para llegar hasta él. Era el año 1997, Sebastián Viberti ya había colgado las botas, pero su pasión irrefrenable por el fútbol lo llevó a crear un programa deportivo de análisis y opinión llamado «Línea de Cuatro». Farías estaba en la producción de aquel formato.

«En el 97 le di aquella carta y a partir de ahí compartí muchos momento con él e interioricé su trayectoria», cuenta Farías a La Opinión. «Yo tengo 54 años, su trayectoria en Argentina fue en los años 60 y casi no la conocí, pero conversando con él siempre tuve la idea de hacer una biografía sobre su historia y su trayectoria», destaca el periodista argentino.

Desde que lo conoció en aquel programa de televisión y empezó a tratar más con Viberti, Farías siempre pensó en escribir un libro para contar la historia del mítico «5» blanquiazul. «Nunca me animé porque él fue perfil bajo, le costaba hablar en primera persona. Sí, le gustaba que lo elogiasen, pero nunca iba a decir que él había hecho esto o lo otro», señala.

Pero la repentina muerte de Viberti lo cambió todo y ahora, ese libro está a punto de ser una realidad, un paseo por toda la trayectoria del centrocampista de la Córdoba argentina.

Sebastián Viberti y Gustavo Farias, durante una conversación en la casa del propio exfutbolista. G. F.

Farias y Viberti estuvieron en contacto hasta momentos previos a que el exfutbolista falleciese a consecuencia de una recaída de su dolencia cardíaca. «Yo no sabía que estaba en una situación tan crítica, él tenía todo controlado, se cuidaba mucho...» Ese mismo día hablaron, Gustavo Farías lo llamó. «No entendía por qué, pero él me hablaba muy despacito, muy bajito, creí que estaba en una reunión pero era que en el hospital tenía prohibido usar el teléfono y nunca me pude comunicar más con él».

Tras su pérdida, Farias le dijo a uno de sus hijos que iba a encargarse de la biografía de Viberti. «Sebastian es muy conocido en Málaga, pero también en Argentina, ídolo de Huracán, también en Córdoba donde jugó en un club muy pequeño. Él tenía una gran personalidad, muy sincero, a veces decía cosas que no le convenía pero nunca encontró enemigos. Le costaba hablar de sí mismo y jamás alardeó de su carrera».

Gracias a Viberti y a sus hazañas en la capital costasoleña, el equipo blanquiazul se dio a conocer al otro lado del charco. «Acá se sabe mucho de lo que hizo en Málaga, todo el mundo identifica al Málaga con él, es un gran club para cualquier argentino que conozca esta historia», subraya el periodista. «Es muy fuerte la relación que tuvo Viberti con el Málaga, la he investigado y cualquier aficionado lo sabe»

No es casualidad la adoración del malaguismo y de un sinfín de argentinos por la figura de Sebastián Humberto Viberti. Allá adonde fue, se convirtió en ídolo. En el conjunto blanquiazul, fue protagonista de las mejores temporadas del Málaga - antes de la llegada de Al-Thani y la Champions - entre finales de los sesenta y principios de los setenta. Había incluso quien se dejaba crecer la melena para asemejarse a su ídolo futbolero. A la puerta de Viberti incluso llamó el Real Madrid, pero él prefirió quedarse a orillas del mediterráneo.

Ahora, además de la puerta 5 de La Rosaleda, la biografía de Farias, titulada «VIBERTI, fútbol de corazón» que saldrá a la luz a finales de 2020 en España y Argentina, será otra prueba de lo importante que fue el centrocampista cordobés en la historia del malaguismo.