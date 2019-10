La ajetreada agenda de Richard Shaheen

Desde que Al-Thani designó a Richard Sheen como nuevo asesor del Málaga CF, han sido numerosos los movimientos que se han llevado a cabo en el seno del conjunto de Martiricos. En cuestión de semanas, el estadounidense ha estado presente en los entrenamientos de los de Víctor, ha estado en las oficinas del club, se ha reunido con las administraciones malacitanas y, sobre todo, con él han llegado las destituciones de José Luis Pérez Caminero y Joaquín Jofre.

Las labores de Richard Shaheen en Málaga se centran en que la entidad se ajuste de la mejor manera posible al plan económico presentado días atrás a LaLiga, con la base es reestructurar y reducir gastos. En estos días, el entrenador blanquiazul no querido comentar nada más sobre él, ni tampoco Renato Santos tras ser preguntado: "Hasta el día de hoy no hemos hablado con él, sabemos lo que pasa pero no hemos hablado".

Poco más ha trascendido sobre quién es y a qué se va a dedicar Richard Shaheen en el futuro próximo del Málaga CF. El empresario estadounidense, especializado en el sector de la tecnología, tiene formación en Finanzas y Banca y destaca por ser un experto en innovación y expansión de nuevos mercagos. En cuanto a su relación con el propietario del Málaga, Al-Thani y Shaheen ha podido coincidir durante la etapa del norteamericano en el Banco Nacional de Catar.