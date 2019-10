Rozada: "Para ganar al Málaga CF hay que hacer el mejor partido de la temporada"

Javi Rozada atendió a los medios tras el entrenamiento a puerta cerrada en El Requexón. El técnico analizó la situación del equipo y su perspectiva para el choque del domingo en La Rosaleda.



Plantilla disponible

"Estamos los 22. Arribas está perfecto del tobillo, esta semana no va por coger físico y Obeng no va porque va con la selección de Ghana sub 23. El domingo juega con el filial y el martes se va con la selección".



La convocatoria

"No es sencillo, no hemos tenido ni una lesión desde que llegamos, dice mucho de Berto, el preparador físico. Tiene que quedar gente fuera, pero los que quedan fuera tendrán su momento".



Los no habituales

"Cuando no juegas es complicado. Intentas ser sincero con ellos. El equipo ahora gana, está en buena dinámica, es difícil hacer cambios. Lo complicado es cuando pierdes, si no los metes ahí les duele. Van a jugar todos".



El Málaga CF

"Tienen más de lo que me esperaba. Se habla de que tienen problemas, les tocó hacer la plantilla al final. Pero me quedé bastante asustado. Les vi algún partido como aficionado, pero no en profundidad como ahora. Tienen muy buenos jugadores. Muy complicados de ganar. Tenemos que hacer el mejor partido de la temporada. Todavía no hicimos el partido perfecto para ganar allí".



¿Fragilidad defensiva?

"Yo vi el partido del Girona 2 veces. Tienen a Stuani, Borja, Gallar, Gual, Gumbau, Granell€ No sé qué ocasiones tuvieron. Hubo 3 balones parados que defendimos fatal. Nos metieron uno, otra la sacaron entre Lolo y Champagne, y otra de Stuani. No le vi conceder mucho. Cuando jugaban con Stuani había acercamientos. Ellos no tenian nada que perder. Lo que más me dolió fue el 2-1. Pero cuando nos lo hacen, el equipo salió con personalidad a por el tercer gol. No creo que haya debilidad defensiva. Sí que tiene que mejorar. Estamos creciendo en todas las líneas. No tenemos que obsesionarnos con la defensa. Es normal que el Girona nos meta goles. O el Albacete. No es sencillo mantener la puerta a cero. No nos crean tantas ocasiones. Estoy seguro que el equipo va a seguir creciendo".



Jimmy

"A Jimmy le veo bien. Le conozco. Nos da mucho porque es un jugador que se hizo a sí mismo. Lo cogí cuando iba a salir cedido. Dije que él y Steven fueron los mejores en Tercera. No es sencillo, Lolo y Tejera lo están haciendo bien. Tejera tiene 4 amarillas y cualquier momento va a entrar. Si le sacan la quinta seguramente entre. Tiene que seguir trabajando. Estoy seguro que nos va a dar mucho. Tiene que seguir con hambre€".



Lolo

"Contra el Girona fue el mejor. Tuvo personalidad con el balón, se metió entre los dos centrales cuando había que hacerlo. Mantuvo la estructura, fue a presionar. Estoy muy contento y me alegro por él. Debe mantener el nivel, si no lo hace no jugará".



El once

"Venimos de ganar, y de hacerlo bien. Lo normal es repetir el once. Pero no lo tengo decidido. mañana entrenamos en Málaga y hay jugadores que vienen pidiendo paso. Decidiremos mañana. Igual cambiamos un poco la estructura".



Los peligros

"Hay que tener cuidado en el balón parado. Metieron en Zaragoza y Coruña. No estamos sufriendo, salvo el otro día, estamos bien. Te meten todo en el balón parado. Y personalidad con el balón. Nos intentarán dominar. Debemos estar bien estructurados".