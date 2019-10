Víctor: "Hemos merecido un resultado más amplio"

Víctor Sánchez del Amo, al término del choque frente al Real Oviedo, se mostró satisfecho pero también resaltó que esperaba que la victoria llegase más pronto que tarde. "Lo hemos venido hinchando jornada tras jornadas, creo que hoy el equipo lo ha hecho todo, la competitividad del equipo la vemos semana tras semana, eso nos ha permitido tener la victoria hoy con un partido muy bonito y bien jugado. El ambiente en La Rosaleda nos encanta, queríamos darle una alegría como la de hoy a la afición".

Pero la parte negativa del encuentro fue la expulsión del míster madrileño en los minutos finales. Ante ese hecho, Víctor comentó que "la expulsión queda en anécdota, creo que ha sido excesivo. La primera vez que he protestado una jugada, a los nuestros le han sacado tarjeta a la primera mientras que los rivales han perdido tiempo en varias ocasiones. Ha sido la primera vez que he salido de mi zona, yo no estoy pendiente de eso, da rabia por la sanción que decidan pero lo importante es la victoria". Asimismo, el técnico destacó que esta ha sido su primera expulsión en los banquillos y comentó que en el campo no le dieron explicaciones sobre la decisión. "Solo por salir del área técnica, levantar los brazos y protestar, los entrenadores estamos a mil pulsaciones, pero me parece excesivo".

El técnico incidió en que, con el trabajo que están realizando, lo normal es cosechar un resultado así. "La satisfacción de tener premio al trabajo realizado, el resultado es corto para lo que hemos realizado, el Oviedo venía en racha y hemos conseguido que no nos creen casi ni una ocasión clara de gol. Su gol ha sido mala suerte, un balón muy vertical, no era tan fácil... Ellos se han encontrado esa acción y poco más, hemos merecido un resultado más amplio. Estamos mejorando en eficacia y eso nos acerca a la victoria".

Con estos tres puntos, el Málaga logra escaparse de los puestos de descenso. Una vez más, el entrenador comentó que la clasificación que importa es la de final de temporada. "Queremos llegar bien al último tercio de temporada para llegar a donde se nos permita, lo que hacemos es competir para ganar, tenemos un nivel mayor de eficacia en el juego, estamos cerca de la victoria y ahora están llegado. Los jugadores van marcado la evolución y nos llevan a ser más competitivos y no nos vamos a parar ahí".

Tras el error de Munir, la imagen del partido será la de todo el equipo arropando al guardameta marroquí. A Victor no le sorprende el gesto, "es algo que habla del nivel humano de este grupo, creemos mucho que el trabajo para fomentar esas relaciones aporta capacidad competitiva, trabajamos para que eso exista. Eso suma y para nosotros es algo normal".



En cuanto al jugador más destacado del partido, Antoñín, el entrenador prefirió no individualizar, "no nos gusta personalizar en los aciertos ni en los errores". Lo que sí subrayó Víctor Sánchez del Amo es que no le sorprende el rendimiento del canterano, que lleva demostrando su valía desde que llegó al primer entrenamiento con el primer equipo. "Tenemos que buscar soluciones donde nos hemos quedado cortos de efectivos profesionales, el filial es nuestra fuente de soluciones y estamos encantados del trabajo, no son solo un complemento sino que destacan en el campo".