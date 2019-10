Brotes verdes en mitad del caos

Los de Víctor, gracias a estos dos triunfos consecutivos, sale por fin de los puestos de descenso.

Qué importante ha sido para el Málaga CF y toda su masa social la victoria en casa frente al Real Oviedo, la primera en La Rosaleda en las trece jornadas de Segunda División que llevamos disputadas.

El triunfo en Riazor de la semana pasada fue la primera piedra de los cimientos con los que el conjunto blanquiazul quiere revertir su situación e ir escalando posiciones hasta ver los puestos de descenso lejos, con la tranquilidad de un colchón de puntos que le permita pensar en otros objetivos. Sin lanzar las campanas al vuelo, pero con la convicción de que el Málaga no tendría que verse con el agua al cuello en el tramo final de la liga para conseguir la permanencia.

Con la victoria del sábado en Martiricos, la perspectiva de los blanquiazules cambia y mucho. Estos seis puntos consecutivos contribuyen a que el conjunto de Víctor Sánchez del Amo salga del pozo del descenso y, aunque el técnico madrileño insista en que la clasificación importante es la de final de la temporada, lo cierto es que resultaba complicado que sus jugadores se aislasen por completo y que no cayeran en el bloqueo. El equipo trabajaba bien, ha habido partidos en los que ha merecido más, pero a fin de cuentas lo que importa es si es balón entra o no, y hasta ahora no ha empezado a entrar.

Por todos es conocida la exigencia de la Segunda División, los cambios de rumbo que puede tomar en cuestión de semanas y la enorme competitividad entre clubes. Gracias a estos dos últimos resultados positivos, el Málaga encara el torneo liguero con otra dinámica, no es lo mismo luchar por la salvación que estar en la zona media, media baja o media alta que incluso invite a soñar. Con Riazor y La Rosaleda, el plantel costasoleño puede redireccionar su trayectoria aunque queda mucho por hacer y mejorar. El trabajo por fin empieza a dar sus frutos, la confianza de jugadores y cuerpo técnico aumenta cuando las cosas salen y la afición, como siempre, les da aliento y se siente mucho más satisfecha.

Limbo institucional

En cambio, hay problemas que siguen acechando a la entidad de Martiricos y que no parecen que tengan una pronta solución: el dilema de la propiedad. El pasado viernes se produjo una nueva cumbre entre Ayuntamiento, Junta y BlueBay que concluyó con que la entidad hotelera afirmó que aceptaría dar un paso al lado para la llegada de la «tercera vía» de otro grupo de Catar que nada tiene que ver con Al-Thani. Pero este nuevo horizonte está supeditado al cumplimiento de varios supuestos detallados por la misma empresa. Entre ellos, está que Al-Thani también se aparte de la gestión del Málaga CF.

Sobre esta última actualización, el jeque catarí casi no se ha pronunciado. En la noche del viernes volvió a hacer uso de Twitter para comentar la reunión en el Consistorio malacitano. Atacó a Francisco de la Torre y su interés por la llegada del nuevo grupo inversor, pero poco después eliminó esos tuits. Otra muestra del extraño comportamiento del propietario del Málaga, dentro y fuera de las redes sociales. Al-Thani sigue teniendo la sartén por el mango y hasta que no se resuelva definitivamente el juicio con BlueBay, los porcentajes y titularidades de propiedad del club de Martiricos se mantendrán bloqueadas.

Nombres propios

En estas últimas semanas hay dos nombres que han destacado en la actualidad del conjunto blanquiazul, uno en el terreno de juego y otro en los despachos: Antoñín y Richard Shaheen.

No hay mal que por bien no venga. A lo negativo de tener una plantilla corta de efectivos profesionales y hay que recurrir al filial, encontrar a perlas como Antonio Cortés Heredia resulta muy positivo. A Víctor le impresionó desde la primer entrenamiento que realizó con los mayores y, a día de hoy, se ha ganado un puesto en el once titular por delante del fichaje Lorenzo González. Antoñín ha mostrado enormes ganas de trabajar, desparpajo, pelea cada balón como si en ello le fuese la vida y ya suma dos goles en su contador personal. Revelación y revolución en un Málaga que comenzó la campaña muy necesitado.

La llegada de Shaheen, empresario norteamericano, asesor y mano derecha del jeque además de actual mánager del Málaga, ha traído consigo numerosos cambios de gran relevancia. Richard Shaheen se ha dejado ver en numerosas ocasiones por las oficinas de Martiricos, ha estado presente sesiones de entrenamiento de la plantilla de Víctor Sánchez del Amo, el sábado estuvo en el palco de autoridades de La Rosaleda y, sobre todo, con él se han producido las destacas destituciones de José Luis Pérez Caminero y Joaquín Jofre. Con la figura de Shaheen, quizá Al-Thani busca dar una imagen de mayor preocupación por la salud financiera y social del Málaga, pero la realidad es que él sigue en su país de origen escondido bajo su perfil de Twitter.