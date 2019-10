El Málaga CF Femenino perdió por 2-0 el derbi andaluz en Granada

El equipo venía de una racha de dos victorias seguidas.

El conjunto de José Herrera protagonizó ayer en el campo del Granada CF Femenino unos primeros minutos muy acertados. En el minuto ocho, Clo García probó suerte al ver a la portera rival muy adelantada y su disparo se fue rozando el travesaño. En esos instantes, a punto estuvo el Málaga de abrir la lata en el Estadio de la Juventud.

Poco después también lo intentaría la capitana Adriana con un trallazo de falta directa, pero que finalmente no encontró el fondo de la red. El cuadro blanquiazul se sintió cómodo sobre el verde nazarí y también lo demostró en defensa. La solvencia malagueña en la zaga se demostró al dejar las tablas en el marcador y no fue porque el Granada no intentara traspasar la barrera de las malaguistas.

En labores defensivas, ni Olmedo ni Postigo tuvieron grandes problemas para frenar a las rivales rojiblancas y, durante los últimos compases de la primera mitad, el juego fue para las visitantes. Primero Farfán y luego Encarni. Ambas intentaron batir a María bajo los palos, pero no tuvieron éxito. El partido se fue al descanso con el 0-0 en el electrónico y con dos grandes equipos sobre el terreno de juego.

Con la segunda mitad en juego, Adriana estuvo a punto de inaugurar el marcador con un buen disparo que se marchó por el margen izquierdo de la portería. El Málaga salió mejor, pero en el 54' Santibáñez encaró a Noelia Gil y la blanquiazul no pudo hacer nada. El Granada puso así el 1-0. Tras el tanto nazarí, el Málaga movió el banquillo y buscó poner las tablas. Ayano ingresó en el campo y tuvo el empate al cabecear un balón colocado por Adriana de falta. La suerte no estuvo del lado blanquiazul y en el 90' el Granada hizo el 2-0 con el que se llegó al final.

Al término del partido, el míster blanquiazul afirmó haber tenido «una parte muy positiva donde hemos sido superiores al rival. Estamos en esa línea de continuidad, pero en la segunda parte se ha abierto más el juego. Nosotras tendríamos que haber llevado más el juego y la iniciativa». Asimismo, destacó que sus jugadoras fueron capaces de adaptarse «a un planteamiento diferente, se ha reestructurado un poco algunos aspectos tácticos del juego y creo que el equipo está preparado para afrontar el próximo partido. Hoy el resultado es negativo, pero el rendimiento y el crecimiento van en línea ascendente».