Próximo rival: SD Ponferradina

Una vez alcanzada los resultados positivos y consecutivos de las últimas jornadas, la de Riazor y la última en casa frente al Real Oviedo, el Málaga CF no quiere frenarse y buscará aumentar su saldo de puntos este viernes, día 1 de noviembre a las 18:30 horas (Movistar LaLiga) en el estadio del Toralín. Mantener esta dinámica no será tarea fácil ante una Ponferradina que ha comenzado la competición con un gran rendimiento y que se encuentra en octava posición, a un solo punto de los puestos de play off de ascenso a Primera.

La Ponferradina liderada por Jon Pérez Bolo será un rival peligroso que llega al enfrentamiento del viernes en estado de gracia. En las últimas jornadas, el conjunto de El Bierzo ha logrado encadenar un positivo balance de dos victorias y dos empates. Además, de estos últimos cuatro partidos, cabe a destacar que este pasado fin de semana la Ponfe logró una importantísima victoria en el césped de Vallecas, la primera victoria a domicilio en lo que llevamos de temporada. La Deportiva volverá a su feudo con las pilas cargadas después del contundente 1-3 conseguido en el campo madrileño frente a un rival que suele estar entre los candidatos al ascenso.

El cartel que tiene la Ponferradina de equipo recién ascendido a LaLiga SmartBank no es sinónimo de que vaya a ser un contrincante fácil para los de Víctor del Amo, solo hay que remitirse a la tabla de clasificación. Además, en el Toralín solo han concedido un único partido, el de principios de este mismo mes frente a la UD Las Palmas, en el que cayeron por 0-2 con los tantos de Jonathan Viera y Pedro. Por ahora, ha sido el único tropiezo de la Ponfe ante su público.

El desenlace de esta batalla por seguir en la senda victoriosa comentará este viernes a partir de las 18:30 horas en el Toralín.