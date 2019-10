Lorenzo se marchará con Suiza sub21

Aunque Lorenzo González no haya conseguido hacerse con un hueco en el once titular de Víctor Sánchez del Amo, la pérdida de efectivos siempre es una mala noticia para el plantel costasoleño. Y entre lesionados e internacionales esta no es la primera vez que el cuerpo técnico blanquiazul ve reducidas sus opciones para planificar los encuentros ligueros de Segunda División, competición en la que no se realiza parón para las selecciones.

El próximo fin de semana con bajas, será el del 16 y 17 de noviembre. Corresponderá a la 16º jornada de LaLiga SmartBank, en la que el Málaga CF visitará el campo del Alcorcón. Oficialmente, Lorenzo es el primer futbolista que perderá Víctor. El atacante suizo lleva varios partidos sin vestirse de corto y Antoñín parece haberse ganado su puesto. Aún así, en su país natal continúan confiando en él para los encuentros clasificatorios de la Eurocopa de 2020. Lorenzo estará concentrado desde el 12 hasta el 20 de noviembre.

Probablemente, a lo largo de los próximos días sean más los jugadores del conjunto blanquiazul con compromisos internacionales que causarán baja de cara al partido en Santo Domingo frente al Alcorcón.