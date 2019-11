Caminero presenta dos demandas al Málaga CF

Unos días antes de que finalizase el plazo, José Luis Pérez Caminero ha presentado dos denuncias contra el Málaga CF. El que fuese director deportivo de la entidad blanquiazul desde el verano del pasado 2018 y su equipo de abogados han planteado una doble demanda al club costasoleño, una por el despido y otra para reclamar la cuantía de dinero que estiman que le pertenece al exdirigente.

Para este caso, ya se conoce la fecha del acto de conciliación: el próximo 5 de diciembre, jueves. El lugar será la sede malagueña del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, aunque es posible que Caminero no se deje ver al no estar obligado a personarse. Un miembro de su equipo legal puede actuar como representante. En el caso de no llegar a un acuerdo entre las dos partes, el asunto pasará a manos de un juez, paso que podría alargar la resolución de este proceso.

De la misma manera, se espera que Joaquín Jofre, destituido de sus funciones tan solo un día después que Caminero, también presente en los próximos días su respectiva denuncia contra el club blanquiazul. Este procedimiento será bastante similar al de Caminero, para evitar juicios, se intentará solventar a través del Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación.