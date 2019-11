Víctor apura para completar la convocatoria frente al Alcorcón

Para cualquier trabajador es complicado completar sus labores sin su principal materia prima. En caso del fútbol, entrenadores y cuerpo técnico necesitan de una lista amplia, nutrida y variada de futbolistas para preparar cada semanas los partidos correspondientes con total exigencia, competitividad y, sobre todo, tranquilidad para poder diseñar una convocatoria que se ciña a las normas establecidas por la competición.

En lo que llevamos de temporada, el Málaga CF ha tenido problemas en varias ocasiones para confeccionar un once de garantías. Desde la primerísima jornada en El Sardinero, el conjunto costasoleño dejó patente lo corta que era su plantilla y la necesidad que tenía de nutrirse de la cantera. Pero incluso días después, con el mercado de fichajes ya cerrado, el club de Martiricos no logró solventar esta papeleta.

Hace poco más de un mes, cuando el Cádiz visitó La Rosaleda, Víctor Sánchez del Amo presentó una convocatoria de 16 jugadores. Al límite, pero la plantilla no daba para más. Entre lesionados, sancionados e internacionales no se llegó a completar los 18 huecos que normalmente forman la lista (solo puede haber seis canteranos). Para esta semana, el Málaga CF no cuenta con ningún jugador amonestado, pero los que están con sus respectivas selecciones y los que apuran en la enfermería presentan otro reto para el cuerpo técnico malaguista.

A la espera de lo que suceda esta mañana en el último entrenamiento antes de viajar hasta la comunidad madrileña, saldría una lista de quince, o dieciséis si se acelera la recuperación de Sadiku y finalmente está disponible para mañana. Sin Munir, la portería se la disputarán entre Kellyan y Gonzalo, ambos canteranos. El línea defensiva, Víctor podrá contar con profesionales experimentados, muchos fijos en el once como Cifu o Luis Hernández, además de Diego González, Juankar o Cristo del filial. Uno de los principales enigmas estará en el centro del campo, que lo ocuparán jugadores que no han tenido excesiva continuidad esta campaña como Benkhemassa, Boulahroud, Pacheco, Rolón, Keko Gontán o el canterano Luis Muñoz. En cuanto al ataque, según llegue a tiempo o no Sadiku, Antoñín e Hicham llevan un par de semanas siendo los elegidos en punta de lanza.

Con todos estos nombres, saldría una lista similar a la del partido contra el Cádiz: 16 hombres, de los cuales una decena son profesionales y los seis restantes tienen ficha del filial.



Entrenamiento definitivo

En el entrenamiento de ayer, la mejor noticia del plantel blanquiazul fue la vuelta de Armando Sadiku. Después de varias semanas arrastrando una lesión muscular, el albanés cambió las tareas de recuperación en el gimnasio por la sesión de entrenamiento grupal junto al resto de sus compañeros. Eso sí, las labores de ayer, según afirmó el propio Víctor Sánchez del Amo, fue más corta y con menos carga. Aún así, el atacante la superó sin problemas y puede ser la gran sorpresa para el partido en Alcorcón. Todo dependerá de cómo se desarrolle y evolucione el trabajo que realicen los jugadores blanquiazules esta mañana-a partir de las 10:45 de la mañana en el Estadio Ciudad de Málaga-. Ahí el cuerpo técnico blanquiazul valorará si puede contar o no con el nueve del conjunto costasoleño.

Otros jugadores a tener en cuenta, y que hasta ayer fueron los únicos en entrenar apartados del grupo, son el capitán Adrián González, Lombán y Renato Santos. Sobre Adrián, el propio Víctor Sánchez del Amo despejó ayer dudas y reveló que no llegará recuperado a tiempo para viajar hasta Alcorcón.

No obstante, quedan las dudas de Renato Santos y Lombán. Sobre ellos, el míster madrileño alegó que «mientras hay tiempo hay posibilidades, eso es obvio», pero también quiso ser prudente y comentó que ambos lo tienen muy difícil para que la convocatoria definitiva sea de 18 en vez de 16 futbolistas. Sobre todo porque, para no volver a infringir las normas de competición, Víctor ya sabe que aunque quisiera no podría llevarse a más de seis jugadores del filial.

Más allá del entrenamiento de esta mañana, la hoja de ruta del Málaga CF será viajar en la tarde de hoy hacia Madrid en AVE y, desde allí, desplazarse hasta la localidad de Alcorcón para disputar mañana (14:00 horas / Movistar LaLiga1) el encuentro correspondiente a la 16º jornada de Segunda en Santo Domingo.