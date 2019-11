Las lesiones condicionarán el once de Víctor en Soria

El centro del campo del Málaga volverá a sufrir bajas importantes en su visita a Los Pajaritos, un encuentro donde los blanquiazules deben recuperar la senda de la victoria tras cuatro partidos sin saber lo que es ganar y ante un Numancia muy seguro en su estadio. En la jornada de ayer, a solo 48 horas del partido en Soria, Adrián González, Juanpi Añor y Keko Gontán seguían al margen del grupo y los tres tienen muy complicado llegar en condiciones optimas el choque.

Con los internacionales disponibles y sin ningún futbolista sancionado para el partido, esos son los únicos jugadores con los que en estos momentos no puede contar Víctor. Tanto Adrián como Keko tienen prácticamente imposible llegar y si hay alguno que cuenta con más opciones es Juanpi, que lleva toda la semana con molestias y todavía no ha realizado ninguna sesión con el grupo. Si se recuperara a tiempo y finalmente el venezolano entrara en la convocatoria -no se arriesgará lo más mínimo con el físico de los jugadores-, cabe la posibilidad de que el técnico blanquiazul repita once por primera vez en lo que va de curso tras el buen partido completado el pasado domingo frente al Elche, aunque no se lograra el triunfo. Pero se es poco optimista con que Juanpi pueda estar al 100% y menos para jugar 90 minutos en un partido de tan alta exigencia.

Renato, opción más probable

Víctor Sánchez del Amo podría optar por repetir el mismo esquema y solo cambiando la pieza de Juanpi por otro jugador disponible. La opción más probable para sustituir al venezolano es Renato Santos, que ya volvió al equipo frente al Elche y tuvo una buena actuación por banda derecha en los minutos que disputó en la segunda parte. También cuenta con opciones Hicham e incluso Pacheco podría adelantar su posición si el entrenador blanquiazul prefiriera acompañar a Keidi Bare de otro mediocentro de corte más defensivo por las características del partido.

La polivalencia de algunos jugadores del plantel blanquiazul le permite apostar por diferentes sistemas con los mismos jugadores. Frente al Elche, Víctor planteó una defensa de cuatro -como mejor ha demostrado que funciona el equipo este curso- con Luis Muñoz de central, Mikel Villanueva de lateral y situando a Juankar de extremo, donde ha comentado que más cómodo se siente. Con estas mismas piezas, el técnico tiene también la opción de jugar con defensa de cinco con Juankar y Cifu de carrileros o incluso adelantar a Luis Muñoz al centro del campo para acompañar a Keidi. También cuenta ya con Lombán totalmente recuperado. Víctor deberá elegir la mejor de estas alternativas para plantar cara al Numancia, teniendo también en cuenta que Muñoz, Juankar y Luis Hernández están apercibidos de sanción.

Plan de viaje

La expedición blanquiazul partirá hoy mismo a las 16.00 horas en AVE hacia Madrid y posteriormente hará el trayecto en autobús hasta Soria, donde velará armas la noche antes del choque. Tras el partido, el equipo regresará a la capital en autocar, descansará allí y el sábado por la mañana se montará de nuevo en el AVE de vuelta a la Costa del Sol.