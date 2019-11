Víctor: "No vamos a perder nunca nuestra mentalidad ganadora"

Víctor Sánchez del Amo habló en rueda de prensa en la jornada previa al encuentro entre el Málaga yel Numancia en Los Pajaritos. El madrileño aseguró que siguen con la misma mentalidad ganadora de siempre, pero que no se deben hacer comparaciones con el año pasado. Definió al Numancia como un equipo muy sólido en casa y sigue sin preocuparle al clasificación provisional.

Próximo rival. "El Numancia es un equipo que también está sacando muy buena rentabilidad a los goles que lleva. Es un equipo muy sólido en casa, muy ordenado, con una manera de juego muy clara para nosotros. La hemos estudiado para trata de minimizar sus virtudes y poder aprovechar los puntos débiles que queremos explotar. Va a haber mucha igualdad en el partido, sin ninguna duda. Nosotros somos súper ambiciosos y no vamos a perder nunca nuestra mentalidad ganadora".

Comparaciones con el pasado curso. "Hay que tener la perspectiva real, somos ambiciosos, nuestra mentalidad ganadora no la vamos a perder nunca. Pero no puede haber las mismas expectativas de una plantilla diseñada y con presupuesto para ascender que de un plantel que no hemos podido cerrar por las limitaciones y los bloqueos de LaLiga. No podemos comparar. Eso no quiere decir que el equipo no vaya a salir siempre a ganar. Hay que aceptar la situación y rebelarse contra ella".

Mentalidad positiva. "Está demostrado que con el comportamiento que tiene el equipo que sale a ganar cada partido, pero hay que tener también esa visión realista y no generar expectativas fuera de la realidad porque eso no te lleva al máximo rendimiento. Hay que tener la humildad de aceptar la situación en la que estás y querer revelarte contra ella. No conformarnos y tener un comportamiento de lucha constante. Tenemos un grupo totalmente comprometido, unido y con ganas de demostrar que ante estas adversidades se puede ser muy competitivo como se está demostrando".

Clasificación. "Ni ha acabado la primera vuelta, no me preocupa la clasificación en estos momentos. La que importa es la última, ahora hay que medir el rendimiento con respecto a nosotros mismos y a nuestros competidores. Vernos a cinco puntos del Rayo nos parece una lectura mucho más objetiva, es una distancia muy asequible de estar mucho más arriba".

Mensaje a la afición. "El vinculo y la conexión con la afición, que está dando un plus de ánimo y de fuerzas al equipo que no es para nada una casualidad con los partidos que se han remontado. No solo en La Rosaleda, sino también fuera, que en todos los partidos hemos tenido apoyo de nuestros aficionados y eso ayuda muchísimo y siempre se lo agradecemos y queremos agradecérselo con resultados de victoria y trabajamos para ello".