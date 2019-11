Un Málaga sin luces

Cometiendo los mismos errores y sin mejorar las parcelas más conflictivas, es muy complicado que cambie la cara que el Málaga CF lleva mostrando en sus últimos enfrentamientos. Ante el Numancia, en el frío estadio de Los Pajaritos, los de Víctor Sánchez del Amo lo intentaron, llegaron a pelearlo, hubo tramos en los que incluso parecía más cerca un gol que los pusiera por delante... Pero a la hora de la verdad, el plantel blanquiazul firmó un soso empate en el que tampoco fue capaz de anotar.

El conjunto numantino avisó rápido de que quería llevarse el encuentro. Había pasado poco más de un minuto cuando los de Luis Miguel Carrión ya habían llegado al área de Munir con peligro. Nacho Sánchez remató con la destra, pero el esférico se fue alto.

Durante los primeros minutos del choque en Los Pajaritos, el dominio fue claramente de los locales. Las internadas por la izquierda de Higinio encendían las alarmas, mientras que los de Víctor Sánchez del Amo se mostraban imprecisos en los pases y casi ni pasaban de los tres cuartos de campo. Una vez pasados los 15 minutos desde el inicio, los blanquiazules dieron un ligero paso hacia delante para incidir en el área del Numancia. Juankar empezó a cobrar protagonismo desde su banda, Cifu llegaba hasta el campo rival y Antoñín intentaba deshacerse de los rivales en las últimas líneas del campo.

Pero las malas noticias para el conjunto de Martiricos no tardaron en llegar. En el minuto 18, David Lombán se vio forzado a salir del terreno de juego. El de Avilés, que acaba de salir de lesión, no se encontraba aún al 100%. Sus molestias en el aductor lo mandaron al vestuario y, en su lugar, entró Diego González. En todo este tiempo, los boqueron todavía no habían conseguido tirar entre los palos de Barrio. Sadiku fue el artífice del primer tiro a puerta, desde fuera del área y la atajó sin problemas el meta del Numancia.

Pero una vez más quedó patente los problemas del Málaga en defensa. A raíz de una acción de peligro del Málaga, los malacitanos perdieron el balón y los de Luis Miguel Carrión armaron una contra que a punto estuvo de costarle el 1-0.

Pero lo cierto es que el primer balón que atravesó la red fue del Málaga. Antoñín, que realizó varias galopadas para colocarse en el área pequeña del Numancia, en una de ellas le puso un gran balón a Pacheco y el pizarreño batió a Barrio. Aunque el tanto, después de ser revisado por el VAR, no subió al marcador malacitano porque Antoñín se encontraba ligeramente adelantado en la jugada previa.

Al descanso, la sensación era que cualquiera de los dos equipos podía haberse adelantado en alguna ocasión. Pero el Numancia por falta de puntería y el Málaga por no saber aprovechar los últimos metros firmaron unas provisionales tablas.

Sin cambios para afrontar la segunda parte, el conjunto boquerón se mostró más agresivo en el ataque y más compacto en la defensa. El Numancia, más estancado, prefirió esperar mientras que los de Víctor Sánchez tenían el balón y comenzaban, progresivamente, a acercarse a los dominios de Barrio.

Además, a favor del Málaga también había que destacar la gestión del partido de los futbolisstas que estaban apercibidos. Tanto Juankar, como Luis Hernández y Luis Muñoz lograron finalizar el partido sin ver la quinta tarjeta amarilla.

Los locales pocas veces mostraron ser superiores a los malacitanos en este tramo del encuentro y en ocasiones daba la sensación que se conformaban con las tablas en el marcador. Aún así, al Málaga CF le seguía resultando dificilísimo acertar y que llegasen los balones dividos.

Una vez más, entre Antoñín y Pacheco se producían las opciones más destacadas de los de Víctor. El de Pizarra, en torno al minuto 70, aprovechó un balón perdido numantino y recortó, pero con no atinó con la zurda a la hora del remate. Instantes después, el canterano de La Palmilla corrió hasta entrar en el área pequeña, pero la entrada de Héctor Hernández contribuyó a que el malagueño se frenara, sin ser capaz de hacer un sprint final ante el guardameta.

Una semana más, el cuerpo técnico tendrá que estudiar cómo potenciar las leves mejorías que van brotando en su plantilla, a día de hoy el Málaga sin convencer, el balón sigue sin entrar... Como consecuencia, el fin de semana habrá que estar pendiente a lo que hacen los rivales de la zona baja de la tabla.