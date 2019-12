Jornada de reuniones por el futuro del Málaga

El tiempo corre en contra los intereses del Málaga CF. El máximo mandatario, el jeque Al-Thani sigue sin pronunciarse y con procesos judiciales determinantes para conocer el rumbo del club aún abiertos. Mientras tanto, BlueBay espera su turno y, a última hora de la tarde de este martes, la cadena hotelera representada por Jamal Satli Iglesias protagonizó un nuevo encuentro en el Ayuntamiento de Málaga en busca de una solución definitiva al bloqueo en el que sigue sumida la entidad de Martiricos desde hace meses.

Los meses de enero y febrero, fecha máxima en la que el club blanquiazul tendrá que rendir cuentas con LaLiga en términos de viabilidad, cada vez están más cerca. Y sobre este famoso plan, del que poco o nada se sabe, Javier Tebas ha llegado a declarar que el Málaga CF todavía no está haciendo lo suficiente para revertir su situación.

Hace un par de días también se pronunció al respecto Javier Imbroda. En unas declaraciones para ElDesmarque reveló que «tanto las instituciones como la afición y la ciudad estamos muy preocupados porque los plazos se van acortando y no pasa nada. Ese plan de viabilidad que se espera no existe, estamos en contacto con LaLiga. Estamos planteando tomar otro tipo de medidas más contundentes, las estamos valorando para explicarlas más pronto que tarde. En estos días habrá novedades al respecto, no puedo decir qué día exacto»

Por otra parte, las instituciones malagueñas están totalmente volcadas con el asunto. El pasado domingo se reunieron en el Ayuntamiento el alcalde De la Torre, Noelia Losada, Paradas Romero, José María Arrabal, Laura Moreno y Daniel Pastor. Este último, el abogado malagueño, ha irrumpido en el escenario para buscar inhabilitar al jeque Al-Thani por la vía judicial, y así apartarlo del Málaga CF.

Martes frenético

La jornada en busca de soluciones para los problemas económicos del club malacitano comenzó en las oficinas de Martiricos. En torno a la una de la tarde Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid ligado en la actualidad a la familia real de Catar, se citó con Richard Shaheen, información adelantada por La Opinión de Málaga.

El exmandatario blanco llegó al estadio del Málaga CF para, junto al director general norteamericano, reactivar la posible llegada de un grupo de inversión catarí que aporte liquidez a la entidad. Aún está por ver si en calidad de inversor puntual para atajar las dificultades de viabilidad o como «tercera vía» entre Al-Thani y BlueBay para adquirir parte del club costasoleño. Calderón está relacionado de la familia real de Catar, que además son los principales inversores para el proyecto de la Torre del Puerto de Málaga.

Ya a última hora de la tarde, el Ayuntamiento volvió a convertirse en el epicentro de las negociaciones entre De la Torre, Satli Iglesias, Hervás y el letrado de la cadena hotelera para reconducir el club blanquiazul.

El edil malagueño, a su salida de la reunión, afirmó para Radio Marca Málaga no tener «nada nuevo que decir». Quien sí realizó declaraciones más extensas al término del cónclave fue Satli Iglesias. «Hay interés máximo del alcalde en buscar una salida para la situación del Málaga, estábamos con el tema de la tercera vía, que hoy por hoy no termina de definirse. Nos hemos unido a las instituciones porque lo que queremos es lo mejor para el club y la ciudad de Málaga. Desgraciadamente, no tenemos noticias de Al Thani. Rezamos para que se iluminen y den una salida decente a esto porque son muchos los que están sufriendo con este proyecto. BlueBay está para sumar, dar soluciones y poder llevar adelante un proyecto de futuro». También comentó la presencia de Ramón Calderón en tierras costasoleñas y cree que el expresidente madridista no tiene «nada que ver» en una posible compra del club. «Cualquier tema que venga de él o de otra persona para sumar será bueno».