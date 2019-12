Adrián: "Si ganamos al Tenerife pasaríamos a varios equipos"

Adrián González está siendo la nota positiva de la semana malaguista. El capitán blanquiazul volvió el lunes a pisar césped en el entrenamiento y ayer continuó con su reincorporación progresiva a la dinámica del plantel. Aún tiene un par de días de margen para ser llegar a punto al encuentro del próximo viernes en La Rosaleda ante el CD Tenerife (21.00 horas/Gol).

Tras completar la sesión de trabajo, Adrián atendió a los medios para dar más detalles de su estado físico y la actualidad del Málaga.

En cuanto a su lesión, el madrileño afirma sentirse recuperado y «con muchas ganas de jugar después de perderme cuatro partidos. La verdad es que me sentía incómodo quedándome en casa sin poder estar con el equipo y viajar con ellos. Ha sido una alegría el poder incorporarme y preparar ya el partido del viernes», reveló.

Su probable regreso a los terrenos de juego será ante el Tenerife, un duro rival que llega también en una situación delicada y que justo acaba de cambiar de entrenador. «El partido es muy importante. Si ganamos vamos a pasar a varios equipos y vamos a pasar una posición más cómoda para afrontar los dos partidos antes de navidades. Es una buena oportunidad porque además jugamos en casa. La gente nunca nos falla, siempre está ahí y seguramente vivamos un buen ambiente. Ojalá podamos devolverles en forma de victoria todo el apoyo que nos están dando», comentó Adrián.

Con los diferentes frentes abiertos que tiene el conjunto blanquiazul en lo extradeportivo, resulta complicado que los futbolistas se mantengan totalmente al margen. Sobre ello, Adrián comentó que el club se acerca «más a la solución haciendo las cosas bien en lo deportivo, seguramente eso genere un reclamo para lo que tenga que venir en forma de inversión». No obstante, comentó que «como capitán», su mente está 100% enfocada en el terreno competitivo.

Sobre el brazalete de capitán, que puede volver a vestir ante el Tenerife, destacó que lo lleva «con orgullo» al representar al Málaga y, sobre todo, a la afición.

Finalmente, en cuanto a los aficionados malaguistas, que cada vez son menos en el estadio de Martiricos, Adrián insistió que sería «difícil e injusto pedirles algo más. No nos fallan, están animando siempre a pesar de las circunstancias, a pesar del marrón que se tienen que comer, porque ellos no tienen culpa de lo que le está pasando a su club. Si a final de temporada deciden expresarse de otra forma, por hacer algún tipo de crítica, me parecería justo. Solo podemos darles las gracias».