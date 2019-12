Luis Muñoz, a la espera de novedades con su renovación

Luis Muñoz está siendo uno de los grandes nombres de esta temporada. Cada vez que Víctor Sánchez del Amo lo ha alineado en el mediocentro defensivo del terreno de juego, el equipo blanquiazul ha experimentado un salto de calidad en las últimas líneas del campo y a la hora de generar de fútbol hacia territorio rival. Después de haber estado cedido las dos últimas temporadas en Lugo y Córdoba, el canterano malagueño se ha ganado un puesto titular en los esquemas del entrenador madrileño.

Ayer, al término de la sesión de entrenamiento, el jugador fue entrevistado en Cope Málaga para destacar la situación actual del club malacitano y la suya propia, sobre todo en cuanto a su futuro.

Mañana, ante el Tenerife, los de Víctor tendrán otro importante reto, más aún cuando el rival llega en condiciones similares y muy necesitado de puntos para escabullirse de los puestos de descenso. Para Muñoz, «la posición del Málaga es irreal, pero los resultados son los que se están dando y mandan, ya tenemos que empezar con los hechos pero el míster nos ayuda mucho con el día a día». Y, en cuanto al calendario, el jugador sabe que ganando los próximos encuentros antes del parón de Navidad «saldremos de ahí abajo». «Queremos las tres victorias porque estamos en una situación que no es cómoda, no queremos estar ahí, estamos trabajando bien pero no están llegando los resultados», explicó.

En cuanto a lo personal, alegó encontrarse mejor en la posición de mediocentro, aunque sabe que «hay que estar para lo que pida el entrenador». «Me ayudan los veteranos, los jóvenes estamos para aprender y escuchar y si te tiran de las orejas es por nuestro bien». Asimismo, hizo hincapié en que su contrato finaliza este año y que aún no tiene ninguna novedad sobre su futuro. «Esos temas los lleva mi agente, es algo en lo que no pienso. Siempre me comporté bien con el Málaga. Ahora mismo nadie me ha planteado nada de hacerme ficha profesional porque sabemos los problemas del club», comentó.

También mencionó a la situación extradeportiva en la que está sumido el club. «Tampoco hay nada claro ni cierto sobre el futuro de la entidad. Nos encargamos en lo deportivo. Yo quiero que esto se solucione cuanto antes. Creo que no vamos a desaparecer ni nada de eso. Ha venido gente para trabajar y espero que todo acabe bien», concluyó.