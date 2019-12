Víctor se centra en lo deportivo: "Afrontamos el partido con la atención puesta en él"

El jaleo institucional marca la previa del encuentro de este viernes frente al Tenerife en La Rosaleda. El Málaga CF se juega tres puntos vitales ante un rival que tiene justo por encima en la tabla, pero, más allá del partido, la actualidad también la marcan las constantes reuniones y declaraciones de todas las partes implicadas en resolver la crisis económica de la entidad de Martiricos. El técnico madrileño fue preguntado por ello, pero prefiere poner el foco en el partido frente al cuadro insular: "No podemos jugar tres partidos a la vez, no podemos mirar más adelante. Afrontamos el siguiente partido con toda la atención puesta en él. Tenemos una oportunidad de adelantar a un equipo que tenemos por delante en la tabla y escalar posiciones. A la afición queremos brindarle una alegría y que se vaya contenta del estadio", afirmó.

Para dicho encuentro, el Málaga recupera a dos piezas importantes como Juanpi y Adrián González, pero a su vez pierde a Lombán y se queda fuera Keko: "Esta semana ha habido algunos jugadores tocados en ataque. Keko está bien. Ha entrenado con el resto de sus compañeros pero no caben todos en la lista. Solo pueden entrar los que están mejor. Él ha entrenado ya bien y es una alegría que se pueda incorporar sin ningún tipo de problema".



El Málaga se mide a un Tenerife que llega con Rubén Baraja como nuevo inquilino en el banquillo. Víctor no espera grandes cambios en su forma de jugar: "Al final nos enfrentamos a un equipo que ha cambiado de entrenador y eso nos deja incertidumbre con respecto a las tácticas o al sistema de juego. Esperamos algunos cambios pero no muchos, la verdad. Nuestra línea ha sido la centrarnos en nosotros mismos. Queremos elevar el puntearía en ataque y la efectividad, si mejoramos eso vamos a estar en el camino de la victoria. Le damos importancia a nuestro equipo, a nuestros jugadores. Hemos estudiado las distintas opciones que pueda traer el Tenerife y estaremos preparado para él".



También fue cuestionado por las posibilidades de fichar en el mercado de invierno. "Desde que empezó la temporada estamos en desventaja. Ahora tenemos la oportunidad de resolver algunos problemas. Nuestros rivales también se van a reforzar. Si nuestro mensaje es de problemas económicos no podemos pensar en otras expectativas que no sean la de la permanencia. Una de las vías es la de vender jugadores, lo escuchamos en la prensa. Si nos debilitamos deportivamente y no nos reforzamos, vamos a tener mucha más debilidad. Sabemos dónde estamos, y necesitamos ir de la mano en lo económico y en lo deportivo", aseguró.

En cuanto a lo extradeportivo, Víctor dice que no tienen "información de lo que pasa por la cabeza del jeque". "Todo lo que sea resolver problemas nos viene bien a todos. Nos dedicamos al ámbito deportivo, La gestión nos afecta, tenemos mucho interés en que se solucione. La gestión económica nos condiciona porque hablamos de la viabilidad del club, de no caer en impagos y seguir en la competición. Si no se resuelven los problemas con celeridad nos veremos afectados en lo deportivo", concluyó.