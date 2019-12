La eficacia en las áreas, claves del resurgir blanquiazul

El Málaga ha crecido en las últimas semanas gracias a su mejora de prestaciones en las áreas, donde se deciden los partidos y los resultados. El buen hacer defensivo en los dos últimos encuentros frente al Numancia y el Tenerife y la eficacia de cara a puerta frente a los insulares o en el encuentro de hace tres jornadas en casa ante el Elche han permitido a los de Víctor Sánchez del Amo sumar tres choques consecutivos sin perder y salir de los puestos de descenso.

Clave, sin duda, ha sido el aumento en el acierto ante la portería rival en las últimas semanas. Los dos tantos de Sadiku ante el cuadro insular este viernes, uno de ellos de penalti, permitieron sumar una victoria cinco jornadas después y abandonar la «zona roja». Pero no solo eso, la seguridad que mostró el equipo en tarea defensiva, con la implicación del primer jugador al último, dejó la portería a 0 por segundo encuentro consecutivo. Y no solo es que Munir consiguiera no encajar ningún tanto, sino que el cuadro blanquiazul apenas sufrió ocasiones de peligro del rival, señal del buen trabajo en este aspecto. Ya se vio ese buen rendimiento en Los Pajaritos, pero ahí sí que el Málaga no consiguió ver puerta y llevarse los tres puntos, aunque sumar fuera siempre es positivo.

La mejora en ataque es evidente. Los de Víctor están consiguiendo generar más ocasiones de peligro ante la portería rival y eso se traduce en goles. Sadiku, único delantero puro de la plantilla, lo agradece y con los dos goles del viernes ya lleva seis. A esos dos tantos que sirvieron para superar al Tenerife, hay que sumar los tres conseguidos en el anterior encuentro en La Rosaleda frente al Elche. El Málaga perdía 1-3 en el tramo final del choque y en un arreón de dos minutos consiguió a igualar la contienda para rescatar un punto.

En total, el conjunto blanquiazul ha sumado cinco puntos de los últimos nueve posibles y ninguno de sus últimos tres rivales ha conseguido superarles. Ahora vienen dos encuentros ante rivales directos (Extremadura y Lugo) para seguir demostrando esa mejoría.