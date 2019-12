El Málaga recibió 30 millones por derechos de televisión

Para cerrar el año, el mes de diciembre se caracteriza por ser clave para realizar balances, cuadrar cuentas, analizar cálculos... También en LaLiga. El Órgano de Control que organiza y reparte los derechos televisivos reveló en la jornada de ayer los cantidades de dinero correspondientes a la pasada temporada.

Y en este particular ranking, el Málaga CF se encuentra a la cabeza de todos los participantes de la pasada campaña de Segunda División. De los 206 millones de euros que el ente liguero reparte, la entidad de Martiricos llegó a cobrar un total de 30 millones de euros, convirtiéndose así en el club que más percibió de los 22 en liza el año pasado. No obstante, esta cifra no se corresponde solo a los derechos televisivos. 9,9 millones se refieren a este apartado, pero los 20,1 restantes llegaron a las arcas blanquiazules como compensación por el descenso de la temporada 2017/2018.

Junto al Málaga, en el podio de esta lista, se encuentran el Deportivo con 24,7 millones y Las Palmas con 23,6. Por contraposición, los equipos que menos ingresaron fueron Nàstic de Tarragona (5,9), Rayo Majadahonda (5,6) y Extremadura (5,6). Exceptuando a Las Palmas, que aunque tuvo un inicio complicado está sabiendo reponerse, tanto Málaga como Dépor que descendieron juntos hace dos temporadas están protagonizando una campaña bastante complicada tanto en lo deportivo como en lo institucional.

En el caso concreto del club de Martiricos, la mala distribución de los 20,1 millones de la compensación al descenso se está convirtiendo en uno de los grandes problemas para cuadrar números. Para este año, ya sin percibir esa cantidad, los ingresos se han visto reducidos a los de los derechos televisivos. En cuanto a la pasada temporada, gran parte de ese montante fue destinado a confeccionar una plantilla preparada para conseguir el ascenso en solo una temporada. Ese objetivo estuvo muy cerca, pero la historia tras la clasificación a los play offy los dos partidos contra el Dépor por desgracia ya es conocida por todos.

Málaga CF continúa sumido en la incertidumbre por el plan de viabilidad, un importante examen económico que pasar ante LaLiga entre los meses de enero y febrero. Hasta el momento, no hay pistas de que Richard Shaheen haya encontrado soluciones para la inyección de capital en el club. Ahora, elcontinúa sumido en la incertidumbre por el, un importante examen económico que pasar anteentre los meses de enero y febrero. Hasta el momento, no hay pistas de quehaya encontrado soluciones para la inyección de capital en el club. Y, de forma paralela, la crisis institucional también se mantiene en el seno de la entidad malacitana. Al-Thani no da señales de vida, ni vende el club ni toma medidas contundentes para reconducir la dirección del equipo que preside, BlueBay tampoco quiere apartarse si el catarí no da un paso a un lado, el juzgado ha abierto diligencias contra el Al-Thani tras la querella impulsada por la APA y, por último, la «tercera vía» impulsada por el alcalde Francisco de la Torre parece haber perdido fuerza. Y en medio, Ramón Calderón, ligado a la familia real de Catar ha irrumpido en la escena.

Criterio de reparto en Segunda

La distribución de ingresos en la categoría de plata del fútbol español sigue parámetros muy parecidos a los de Primera, aunque varían los porcentajes en cuanto a los resultados deportivos y la implantación social.

De esta manera, el 70% del montante general se reparte de manera equitativa entre todos los clubes que conforman la competición. La parte restante se divide en un 15% que se ciñe a los resultados deportivos. En este aspecto, en Segunda solo se computa la última temporada y a la clasificación tal y como haya quedado en la fase regular, no cuenta el play off. Asimismo, en las ganancias que proceden de la Copa del Rey se tienen en cuenta las última cinco campañas.

El 15% que completa los ingresos pertenecen a la implantación social de cada equipo. Esto se corresponde a un tercio de los ingresos directos por venta de abonos y entradas en taquilla y los dos tercios restantes de los recursos generados por cada equipo.

Pero además de todos los ingresos, los equipos españoles tienen que emplear un 7% de sus ganancias a varios entes. La gran parte se va a los fondos de compensación para los clubes que desciendan. LaLiga también se queda con alrededor del 1%, destinado a promocionar la competición española a nivel internacional, cantidades similares que las que se designan a la Federación y el Consejo Superior de Deportes, en los que se engloban el mantenimiento de los sistemas públicos, la ayuda y fomento al fútbol femenino, asociaciones y sindicatos del sector.