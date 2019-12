Extremadura-Málaga: Objetivo mantener la racha de victorias

A las puertas de las vacaciones, antes de que niños y mayores puedan relajarse y disfrutar de las fiestas navideñas, hay exámenes que rematar. Las notas del trimestre también están a la vuelta de la esquina. Y como uno de esos exámenes, el Málaga se examina en Almendralejo en las materias de continuidad, confianza y gol. De que suceda en el Estadio Francisco de la Hera no depende al 100% cómo finalice el curso, pero no hay nada mejor que llevarlo todo al día para que no haya sustos ni materia acumulada antes del verano.

El conjunto blanquiazul visita esta jornada a un Extremadura en horas bajas y penúltimo en la clasificación. Con lo cual, necesita una victoria incluso más que los de Víctor Sánchez del Amo. Por su parte, el Málaga buscará a toda costa encadenar un nuevo triunfo que le sirva de empuje para afrontar el final de la primera vuelta cada vez más alejado de la zona roja de la tabla. Será un enfrentamiento de máxima tensión y en el que ninguno se podrá fiar del rival, así que hay mucho en juego.

Una vez más, los miembros del cuerpo técnico del Málaga CF han tenido que estar muy atentos a los jugadores disponibles y ser precisos a la hora de elaborar una convocatoria competitiva para volver a la capital de la Costa del Sol con tres puntos bajo el brazo.

No son pocas las bajas de los blanquiazules para el partido de hoy. David Lombán, Keko Gontán, Dani Pacheco, Hicham y Lorenzo González se han quedado fuera de la convocatoria, la mayoría por lesión y el canterano Hicham por estar atravesando un proceso viral que lo dejó KO a tan solo 48 horas de la cita en Almendralejo.

De esta manera, los hombres que han viajado a Extremadura son Munir, Diego González, Luis Hernández, Boulahroud que regresa después de lesión, Juankar, el capitán Adrián González, Sadiku, Renato Santos, Cifu, Mikel Villanueva, Juanpi, Benkhemassa, Ismael Casas, Luis Muñoz, Keidi Bare, Gonzalo, Antoñín. Además de estos miembros de la plantilla, ya habituales en los planes de Víctor, esta vez la lista la completan otros dos jugadores de la cantera que hasta ahora no habían sido llamados para el primer equipo: el portero Miguel de la Osa y el delantero Julio.

Rival directo

Desde la pasada jornada cuando el Málaga recibió en casa al Tenerife y hasta final de año ,el conjunto malacitano se está cruzando con rivales que en lo que va de temporada han alcanzado números bastante similares a los suyos. Con el Extremadura solo hay tres puntos de diferencia, pocos pero suficientes para determinar quién está dentro o fuera de los puestos de descenso.

En el club extremeño siguen con sensaciones similares a las que tenía el Málaga CF hasta hace bien poco. Uno de sus jugadores, Ángel Bastos, expresó en la rueda de prensa previa al partido que pese a estar trabajando bien, con buenas sensaciones, «por razones que se nos escapan un poco, no conseguimos que la victoria llegue. La fuerza no la perdemos y trabajamos cada vez más para conseguir sumar tres puntos». Detalle que hacen ver que los de Víctor tendrán que sudar para llevarse el triunfo a casa.