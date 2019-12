Víctor: "El objetivo es dar continuidad"

Antes de poner rumbo a Almendralejo, Víctor Sánchez del Amo atendió a los medios para comentar los detalles del encuentro de mañana entre Extremadura y Málaga CF. "Afrontamos el partido con la ilusión de conseguir una victoria. El objetivo es tratar de dar continuidad a los resultados de las últimas semanas. Si conseguimos dar solidez a la defensa y al ataque estaremos más cerca de las victorias. En frente hay un rival que se juega mucho también en su situación y entendemos que va a ser un partido disputado e intenso", destacó el míster madrileño.

Durante la semana se ha llegado a calificar el choque de mañana de "final" para ambos equipos, necesitados de puntos, pero sobre todo por la delicada situación deportiva que atraviesan los extremeños. No obstante, Víctor cree que "las posiciones son relativas" y que no sabría definir si "el Extremadura será un rival directo por la permanencia. En este momento está claro que somos dos equipos en la zona baja de la tabla. El Extremadura se merece todo mi respeto porque sé que hacen un gran trabajo, pero estoy seguro de que estaremos mucho más arriba cuando acabe la temporada".

En cuanto a la falta del gol del conjunto de Martiricos, Víctor confía en que poco a poco se vaya resolviendo. "Nos vemos más limitados que nuestros rivales porque solo tenemos un especialista en el gol, cuando falta Sadiku no hay nadie y otro rivales sí los tienen, pero no nos vamos a detenernos en ello como una excusa", apuntó.

Dani Pacheco será baja mañana y, sobre él, el preparador insistió en que "el Málaga no depende de ningún jugador en el rendimiento colectivo, ahí estamos fuertes y el equipo no depende de individualidades". No obstante, destacó que "la recuperación de Dani Pacheco es muy positiva y es evidente que una pequeña lesión le haya frenado de nuevo no nos gusta. Estamos intentando encontrar en la alimentación e hidratación algo que les permita gozar de una mayor continuidad. Con Keko nos pasa igual. Él había mejorado sus prestaciones para el equipo, son siete partidos de titular y estaba dando un rendimiento muy cercano al nivel que queremos de él".

Asimismo, cabe a recordar que la próxima semana el Málaga deberá viajar a Cantabria para el partido de Copa del Rey ante el Escobedo. Sobre esa cita, el entrenador reveló que le "llama la atención jugar dos veces en 72 horas. No lo recuerdo en mi carrera. Encima son dos desplazamientos. No solo está la carga de jugar, sino también la carga de viajes", comentó. Víctor prefirió no poner excusas pero expresó que el calendario deja "poco espacio para la recuperación. Si a esto le añades los problemas de nuestra plantilla, pues los condicionantes son muy grandes", finalizó.