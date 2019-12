Víctor: "Cuesta mucho ganar en Segunda"

Una vez concluido el encuentro en Almendralejo, Victor Sánchez del Amo analizó el empate a cero entre el Extremadura y el conjunto blanquiazul.

"Nuestra intención era buscar los tres puntos. Nos vimos superados en las segundas jugadas donde ganaron más duelos en ese partido intenso que ya anticipábamos", comentó el preparador.

En líneas generales, el madrileño comentó que en el partido no hubieron "ocasiones claras" de peligro. "En defensa fuimos sólidos y no encajamos. En el descanso la idea no era estar defendiendo constantemente, hemos corregido y ha sido diferente, con más variedad y en campo rival, generando situaciones por banda, aunque nos ha faltado precisión en el último pase para concretar. Ha habido contras de ellos con peligro, en un partido importante para ambos. No hubo acciones de calidad, pero fue muy intenso y el empate es lo que hay".

El míster no tuvo problemas en reconocer los puntos débiles de sus jugadores. Por ello, afirmó que la primera parte "fue mala en lo ofensivo". "No tuvimos balón y estuvimos mal, aunque no concedimos ocasiones. En defensa se estuvo bien. En la segunda cambiamos la cara siendo capaces de dominar. Nos ha faltado calidad en el pase, estando más cerca de la portería rival, pero la falta de acierto nos ha privado de acertar de cara a puerta".

Sobre el resultado final obtenido, Víctor no cree que su equipo haya dado un paso atrás, para él "es un punto positivo" porque "cuesta mucho ganar en Segunda División".

Renato, Juanpi y Julio, los tres recambios del partido de hoy, realizaron buenas prestaciones. El técnico alabó a los tres y comentó que el canterano "en el partido de Copa tendrá más minutos".