Víctor: "Tenemos la obligación de ganar, por el club que defendemos"

Víctor Sánchez del Amo habló ante los medios en la previa del estreno copero del Málaga esta temporada en campo del Escobedo. El conjunto blanquiazul tendrá que adaptarse a las circunstancias y acostumbrarse al césped artificial del estadio cántabro. También, el técnico madrileño se quejó del poco descanso entre el encuentro en Extremadura y el partido de mañana y confirmó las dificultades para preparar un encuentro ante un rival de Tercera División.

Adaptación. "Espero que nos adaptemos a unas circunstancias de mucha disputa, con menos superficie de campo de la que tenemos normalmente, en la que hay más balones divididos. Tenemos que estar bien en las segundas jugadas e imponer a nuestra mayor categoría y calidad. No son las circunstancias habituales, esperamos el rendimiento colectivo".

Preparación del partido. "La información que nos ha actualizado el departamento jurídico es que podemos ir con 18 jugadores y la normativa para el filial es la misma: seis en convocatoria y cuatro en el campo. El acceso a imágenes es más complicado. El fútbol en Tercera no tiene los mismos medios, hay gran diferencia. Con eso hemos preparado el partido. Sobre todo las circunstancias que afectan, más que planteamiento y tácticas, al terreno de juego. No tiene nada que ver jugar en césped artificial que real. Por eso hoy hemos ido a hacer el entrenamiento a un campo artificial. El apoyo en las pisadas, el bote del balón que no tiene nada que ver... El bote o el calzado que puedan elegir son cosas más importantes".

Diferencia de potencial. "Tenemos la obligación de ganar, por el prestigio profesional de jugadores y cuerpo técnico y por el del club que defendemos. Preparamos todos los partidos para ganar y éste partido de Copa no tendrá ninguna diferencia".

Poco descanso. "Venimos con apenas 48 horas de descanso. Si nos dejan a elegir hubiéramos intentado poner un día más de descanso de cara al choque. Al tener una plantilla corta habrá jugadores que tendrán participar después de hacerlo el domingo, con el añadido de dos viajes, el de Extremadura, más el vuelo a Bilbao y otra hora y pico de autobús. No lo podemos elegir, nos adaptamos. Hay que tratar de llevar a los que estén en mejores condiciones. Si tuviésemos más jugadores, más dejaríamos aquí para descansar. No podemos permitirnos rotaciones".

Césped artificial. "Cambia completamente el juego, requiere una adaptación. Por eso el fútbol profesional se juega en hierba natural. Cambia el bote, la velocidad del balón y los apoyos. Creo que el reglamento decía que no se jugaría en artificial, pero lo han cambiado. No ponemos ninguna pega al respecto, jugaremos y ya está. Lo que me preocupa es el peligro que suponen las vallas cercanas a la línea de banda, hay zonas de hormigón. Es peligroso. Esto habría que mejorarlo".

Descanso de habituales. "Entran en juego todos los condicionantes para la convocatoria, jugadores con más carga de partidos, otros con más riesgo de que les afecte la hierba artificial por su estado físico. Los que tienen más partidos acumulados tienen más molestias en las articulaciones y la hierba artificial incide en eso. No queremos riesgos.

Duda de Lorenzo González. "Vamos con 18 y Lorenzo está pendiente de una prueba en el calentamiento. Tiene una sobrecarga en el gemelo".

Luis Hernández. "Tiene un golpe muy fuerte en la tibia, en la parte superior, cerca de la rodilla. Se le harán pruebas para descartar lesiones añadidas al golpe. Cuando baje la inflamación haremos una revisión completa. Tiene un partido de sanción y el parón para recuperarse. Somos optimistas".