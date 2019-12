Dolor, rabia e indignación en el malaguismo tras el fiasco copero

El pasado 15 de junio la afición del Málaga CF demostró que estaba hecha de otra pasta, que la derrota no haría menguar el apoyo a sus colores y a sus jugadores. Perder en casa ante el Dépor el tren que daba otra oportunidad para volver a Primera División fue un varapalo al que la masa social malaguista respondió con cánticos y vítores para los suyos. Y en los meses siguientes, más allá de los líos institucionales, los tuits del jeque, el ridículo del último día del mercado de fichajes y los toques de atención en materia económica de LaLiga, los seguidores blanquiazules han mostrado una y otra vez su fidelidad al club y su escudo.

Todos estos detalles los han notado y destacado en numerosas ocasiones los miembros de la plantilla y el entrenador, Víctor Sánchez del Amo. Cada partido en La Rosaleda se ha catalogado como la gran oportunidad del equipo de agradecer a su público el incansable esfuerzo y la lealtad, pero lo cierto es que desde que iniciase el curso a finales de agosto hasta la fecha, los boquerones solo han brindado dos victorias a su afición.

Las limitaciones de la plantilla se han traducido en resultados poco favorables que hacen que, semana a semana, el Málaga CF tenga que hacer cálculos y dar el máximo para no caer en puestos de descenso. Con estos números y, sobre todo, la prestación y la puesta en escena de los jugadores en el terreno de juego, la inagotable afición ha ido dando señas de su malestar y su hastío. La última derrota por 2-0 en Copa del Rey ante la Unión Montañesa Escobedo, club que milita en Tercera División, ha sido la gota que está a punto de colmar el vaso de la masa social malaguista.

Falta de actitud



Sí, es cierto que tal y como están las cosas en Segunda División, jugar la Copa del Rey se convirtiese en un problema añadido que, a fin de cuentas, sobrecargaba a la corta plantilla del Málaga. Es más que entendible que los esfuerzos de jugadores y cuerpo técnico estén centrados en la competición liguera. Pero sea como fuere, los futbolistas y demás miembros del staff blanquiazul son profesionales del balón y, como tales, su trabajo es dar la cara y pelear cada partido que disputan. El martes, en Camargo, el Escobedo mostró en su césped -artificial- que quería llevarse el partido, que había trabajado para dar la sorpresa. Aunque el Málaga en gran parte del choque tuvo el balón, las posesiones volvieron a ser estériles y no tiraron a puerta ni una sola vez en los 90 minutos de encuentro. Todo lo contrario que sus rivales, que aprovecharon cada ocasión, batieron en dos ocasiones la red malaguista y estarán en la siguiente ronda copera. El técnico del Escobedo, Pablo Casar, reconoció tras el choque que llevaban «soñando con este partido muchos días». Y los esfuerzos de todos los miembros del club fueron recompensados.

La otra cara de la moneda la puso el técnico Víctor Sánchez del Amo. Las declaraciones del míster no sentaron nada bien en el seno de la afición malacitana. «A los jugadores no le ponemos un pero, lo han intentando. No es fácil jugar en estas circunstancias porque el juego está muy dividido y hay que tener acierto. Los jugadores están cargados y acumulan minutos. La Copa es un quebradero de cabeza, es complicado, pero ya estamos fuera, ha terminado y hay que mirar hacia adelante. El lado positivo es que no hubo ninguna lesión. Hemos competido con la ilusión de seguir y continuar en la competición», destacó el preparador madrileño. Nadie quiere oír más excusas. De hecho, los principales grupos de animación malaguistas ya han mostrado su descontento en redes sociales, el Frente Bokerón incluso ha dado un ultimátum al Málaga CF si en el próximo choque no dan la cara.

Después del insulso empate (0-0) ante el Extremadura en Almendralejo y la derrota en tierras cántabras, el reto del sábado en La Rosaleda frente al Lugo cobra aún más importancia. Además de estar en juego tres puntos de oro para poner tierra con los puestos de descenso, los jugadores y el cuerpo técnico tienen un examen de actitud, esfuerzo y sacrificio que sirva de consuelo y disfrute a la afición malacitana.