Un mercado de fichajes de invierno incierto para el Málaga

Tan solo faltan 10 días para que vuelva a abrirse el período de compraventa de jugadores en LaLiga SmartBank. En la categoría de plata, todos los movimientos de entrada y salida se desarrollarán del 2 al 31 de enero, un mes en el que el Málaga CF intentará mejorar la calidad de su plantilla y, a la vez, hacer caja con alguna venta para poder cuadrar cuentas.

El mercado comenzará para todos los equipos por igual, pero el club malagueño, una vez más, parte con desventaja y lo afronta con muchísimas dudas e incertidumbre. El conjunto blanquiazul sigue pendiente del plan de viabilidad con cumplir ante LaLiga para equilibrar el actual desfase de más de seis millones de euros.

Víctor Sánchez del Amo ha comentado en varias ocasiones que está en constante contacto con Manolo Gaspar y la dirección deportiva del equipo para incorporar algún efectivo más al plantel, sobre todo se habla de un jugador de ataque profesional que pueda ser la pareja de baile de Armando Sadiku, además del canterano Antoñín. Incluso ha sonado el nombre de Sekou Gassama, del Almería, como refuerzo ofensivo que complete la 18º ficha profesional del club blanquiazul. Pero lo cierto es que el Málaga CF tendrá que hacer encaje de bolillos o que aparezca milagrosamente un inversos que inyecte capital a la entidad.

Prioridades



Al término del último partido en La Rosaleda, Víctor afirmó que espera que en este nuevo mercado de fichajes el Málaga pueda incorporar «especialistas» en el ataque porque «nos falta la eficacia de cara al gol», aunque hizo hincapié en que esa no es la única parcela de campo que están pensando en fortalecer para encarar la segunda vuelta del torneo nacional. Y pese a las dificultades económicas, se muestra con bastante optimismo y espera «que se den las situaciones, estamos trabajando con la dirección deportiva para ello».

En cuanto a posibles bajas, es más que probable que los jugadores no inscritos (José Rodríguez, Mula e Iván) se marchen cedidos para no perder la propiedad de cara a la próxima temporada. Asimismo, resulta primordial aligerar costes intentando vender a jugadores cuyo rendimiento no está siendo el esperado, muchos de ellos incluso mantienen los elevados sueldos de cuando el equipo estaba en Primera.