Vender como salvación

A 2019 le queda algo menos de una semana para llegar a su fin y pocas son las novedades que llegan al Málaga CF en materia institucional y económica. El tiempo continúa corriendo en contra de los intereses del club blanquiazul, que se encuentra atado de pies y manos por el desfase financiero que, entre otras cosas, le impidió inscribir a varios jugadores en verano y que complicará la llegada de nuevos efectivos en la próxima ventana de fichajes que da comienzos a principios de enero.



De no llegar un casi milagroso inversor dispuesto a tapar los agujeros de la entidad malacitana, y que además tenga el visto bueno de Al-Thani y los miembros de BlueBay, vender jugadores se adivina como la fuente más importante de ingresos en un periodo de tiempo corto.



En un principio, el primer movimiento será ceder a Mula, Iván y José Rodríguez para lo que resta de temporada. La mejor solución para que recuperen el ritmo de competición, consigan tener continuidad y regresen a la disciplina costasoleña para la próxima temporada.



Pese a la corta lista de 17 jugadores profesionales que conforman la plantilla de Víctor Sánchez del Amo, asumir más bajas pudiera parecer otro problema. Pero a día de hoy existen varios futbolistas del Málaga CF que por lo que juegan y lo que cobran suponen más un lastre que un alivio para el equipo.



A su vez, desde la llegada de Richard Shaheen a las oficinas de La Rosaleda parece que se están tomando más medidas para la reducción de gastos en el seno del club malagueño.







