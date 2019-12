Vuelta al trabajo con muchos deberes por hacer

Mientras continúa todo el maremágnum institucional en torno al Málaga CF y a tres días para que se abra el mercado invernal de fichajes, la primera plantilla blanquiazul retorna hoy de sus vacaciones navideñas para arrancar con el trabajo de la segunda vuelta del campeonato. Los jugadores del primer equipo de Martiricos han disfrutado de ocho días de asueto para recargar pilas y recuperar energía para cumplir con el objetivo en estos próximos meses de salvar la categoría sobre el césped, y que ya los dirigentes se encarguen de solventar la situación económica y se pueda terminar la temporada y empezar la próxima sin disgustos mayúsculos.

Lío institucional aparte, los de Víctor Sánchez del Amo vuelven a los entrenamientos en la mañana de hoy en el Ciudad de Málaga para empezar a preparar la primera de las 21 batallas que les quedan por librar hasta el cierre de la liga regular. El conjunto blanquiazul sigue la línea de sus últimos compromisos y tendrá una salida difícil al campo de otro rival directo, el Real Oviedo. El próximo domingo 5 de enero a las 21:00, los malagueños comenzarán su segunda vuelta. Ahora mismo, están fuera de los puestos de descenso y con solo un punto de ventaja sobre el Extremadura, cuarto clasificado «por la cola».

Este parón navideño también ha venido bien al equipo blanquiazul en cuanto al aspecto físico. Jugadores como Luis Hernández, Lombán o Keko han podido avanzar en sus recuperaciones y pronto estarán disponibles para ayudar al equipo. Ahora ya es el momento de que los futbolistas blanquiazules «bajen los turrones» y se centren únicamente en el plano deportivo para salvar la categoría, único objetivo que se puede plantear el Málaga en estos momentos.

Deberes extradeportivos

El club de La Rosaleda también juega su partido particular en los despachos. En la disputa entre la Asociación de Pequeños Accionistas y Al-Thani, el último paso dado fue que el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga solicitó al Málaga CF, a LaLiga y a la Policía Nacional información para completar la instrucción abierta tras la querella criminal presentada por la APA contra los Al-Thani por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.

Pero además de todo esto, el mercado invernal abrirá sus puertas en menos de 72 horas, el 2 de enero. Este mes de plazo de fichajes se antoja vital para la supervivencia de la entidad blanquiazul a corto plazo. El club necesita solventar un desfase económico de en torno a 5 millones de euros en las próximas fechas y, si el dinero no llega de otro modo, la única forma de conseguirlo será con la venta de jugadores y la reducción de los salarios más elevados de la plantilla. Manolo Gaspar, director deportivo, y sus ayudantes vivirán un mes frenético donde deben cumplir varios objetivos. El primero debe ser reforzar la delantera dentro del margen económico del que dispone el club y cumpliendo las exigencias de LaLiga. Además, si no se pueden inscribir, buscar una solución inmediata a la compleja situación de Mula, Iván y José Rodríguez. La cesión a otros equipos es ahora mismo el escenario más probable, y así ahorrar una parte o la totalidad de sus fichas de aquí a final de campaña. Y por último, y no menos importante, conseguir sacar rédito económico con la venta de algún activo de la plantilla si la situación llega al límite de no haber otra salida posible.