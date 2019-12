Luis Hernández, OK; Adrián sigue al margen

Noticias dispares en la vuelta al trabajo del Málaga tras las vacaciones navideñas. La primera plantilla blanquiazul regresó ayer por la mañana a los entrenamientos en el Ciudad de Málaga con la grata novedad de la vuelta al grupo de Luis Hernández. Sin embargo, otro de los pilares del equipo, Adrián González, tuvo que permanecer en el gimnasio y su evolución a lo largo de la semana marcará su disponibilidad para el encuentro de este domingo en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo (21:00 horas).

Luis Hernández vuelve al grupo y si no hay complicaciones estará de vuelta al once titular frente al cuadro carbayón. El central blanquiazul, clave en el eje de la zaga, fue baja en el último encuentro del año ante el Lugo al estar suspendido por acumulación de amonestaciones. Aunque no hubiera estado sancionado, Hernández no podría haber sido de la partida al arrastrar unas molestias en la tibia derecha tras un fuerte golpe recibido en el anterior choque contra el Extremadura. Ahora ya está recuperado al 100% para ayudar el equipo desde el inicio de esta segunda vuelta.

La cara amarga de la jornada la protagonizó el capitán Adrián González, que, pese a los ocho días de descanso tras el empate frente al conjunto lucense, aún no se ha recuperado de sus dolencias. Desde el club de Martiricos no han informado de ninguna lesión específica, pero Adrián tuvo que ser sustituido casi al final del choque frente al Lugo al no poder continuar y más de una semana más tarde no pudo saltar al verde del Ciudad de Málaga. Su evolución en lo que resta de semana dictará su presencia en Oviedo. Además del centrocampista madrileño, David Lombán, Keko Gontán y Lorenzo González también se quedaron en el interior de las instalaciones haciendo trabajo de recuperación. Rolón, Mikel Villanueva y Benkhemassa también se ausentaron de la penúltima sesión del año con permiso del club.



Sin descanso hasta el partido

Los de Víctor Sánchez del Amo ya no tendrán descanso hasta después del partido en el Carlos Tartiere. Hoy realizarán el último entrenamiento del año (10:00 horas) y mañana, 1 de enero, se ejercitarán en horario vespertino (17:00 horas). El resto de la semana se completará con sesiones matinales en el Ciudad de Málaga, salvo el sábado, que el entreno será en La Rosaleda en la última práctica previa al choque.