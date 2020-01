Víctor: "Nos han engañado desde el principio"

A poco más de un día de la vuelta del Málaga CF a los terrenos de juego en este 2020, la rueda de prensa del técnico blanquiazul dio un giro inesperado. Más que tratar los temas específicos del encuentro de mañana, Víctor Sánchez del Amo se mostró más crítico que nunca desde que ocupa el banquillo de Martiricos. Como muestra de la importancia de la comparecencia del míster, en la sala de La Rosaleda también estuvieron presentes todos los integrantes del cuerpo técnico al completo e incluso director deportivo malaguista.

Víctor, notablemente molesto, no titubeó cuando calificó esta temporada como "vital" para el futuro de la entidad de Martiricos, atendiendo tanto al ámbito deportivo como al económico. "Esta realidad la hemos ido descubriendo con el transcurso de la temporada. La viabilidad deportiva, que es nuestra responsabilidad, con nuestro errores y aciertos aquí estamos, hemos hecho una primera vuelta donde se puede contrastar unos datos que nos mantiene vivos peleando con una cantidad de dificultades tremendas con sólo 17 jugadores profesionales y sin poder configurar una plantilla equilibrada como se nos prometió cuando renovamos y no se ha cumplido. Y nos enteramos en el último momento del mercado de verano, porque nosotros también quisimos dejar la credibilidad y el tiempo para que se hiciera lo que acordamos, que era una plantilla equilibrada para luchar por el play off.

Para el técnico blanquiazul, que accedió a renovar el pasado verano tras habérsele prometido una serie de supuestos, remarcó que el objetivo del equipo era volver a los puestos de play off de ascenso a Primera División "con una plantilla renovada". Pero Víctor afirmó con rotundidad que esto no se ha cumplido. "Nos enteramos en el último momento del mercado de fichajes de verano porque nosotros dejamos la credibilidad y el tiempo para que en el último momento pudiera concretarse la renovación con una plantilla de 20 jugadores, ajustarnos al presupuesto que debíamos de tener. Tener una plantilla equilibrada para meternos en play off. Eso eran los objetivos que teníamos y por eso renovamos".

No obstante, pese a todas las trabas, las promesas incumplidas y los incesantes problemas, el preparador subraya que ni han protestado ni se han quejado. "Nos hemos dedicado a trabajar en las circunstancias que nos han tocado por que tenemos un compromiso con estos jugadores y con esta afición que lo demostró la temporada pasada y nos lo demuestran en esta en cada partido y no le vamos a fallar, por que el cuerpo técnico nuestro tiene forma de actuar muy plana, ante las dificultades, ya lo hemos dicho, no tenemos ningún problema en afrontarlas", insistió el madrileño.

En cuanto a la renovación forjada en verano, tanto Víctor como el cuerpo técnico aceptaron "que iba a haber una situación económica más complicada que la anterior donde había 30 millones de presupuesto". Aún así, "no se nos comentó que la situación de tal calibre que se está buscando dinero como sea para poder pagar los salarios y que la liga no te impulse por impagos pero la liga te está sancionando por estar fuera del límite salarial por no tener esa capacidad económica, porque 17 jugadores son muy pocos para una temporada tan larga y tan competitiva como es la segunda división y sin haberlos elegidos y hemos trabajado, dejando el tiempo al club para que decida en la primera vuelta y tome decisiones para mejorar la viabilidad económico para mejorar la situación y hemos llegado a la ventana de invierno y hemos visto equipos que ya están incorporando jugadores y nosotros estamos hablando de vender jugadores, con mercado y fundamentales para nuestro rendimiento deportivo".

Con este panorama, "el cuerpo técnico y la dirección deportiva somos participes en la planificación. Y la toma de decisiones en la planificación de una plantilla se basa en generar un equipo equilibrado, con varios jugadores por puestos, que haya competencia, que haya alternativas que afecten al rendimiento. Entonces, si tenemos carencias como son consabidas que a nosotros no se nos contaron, por eso mi comentario es que se nos ha engañado. Para mí, un equipo competitivo no es un equipo de nombre, es un equipo equilibrado", remarcaba el entrenador.



"Como entrenador, como máximo responsable del rendimiento, tengo que manifestarme porque creo que es muy importante que la gente lo sepa. Primero porque nuestro criterio no es ese y segundo porque si estamos aquí con una actitud de pelear y con la confianza que han depositado en nosotros jugadores y afición y es la misma que seguimos teniendo durante la segunda vuelta que se sepa en las condiciones en la que lo vamos a hacer. Estamos a tiempo de rectificar. Todos sabemos también por las informaciones que van saliendo que sí hay posibilidades para que entre dinero en el club, desde el punto de vista de la gestión financiera. Se habla de grupos inversores, ampliaciones de capital o gente interesada en comprar el club. Gestión financiera, que no somos nosotros los especialistas. Hasta las instituciones de la ciudad están implicadas en ayudar y colaborar. Entiendo que esa es la labor de los expertos financieros la de buscar soluciones financieras. No podemos estar de acuerdo, el dueño del club es el que tiene la máxima potestad para tomar las decisiones que considere, pero yo puedo mostrar mi desacuerdo porque soy responsable de la parte deportiva", hizo hincapié Víctor.

El entrenador volvió a hacer referencia en lo prometido en los meses de verano y lo que ha ido viendo a lo largo de estos meses, llegados ya a la mitad de la competición liguera. "Las pautas estratégicas de la planificación de verano ya te digo que no se han cumplido. Estábamos con unas expectativas concediendo todo el tiempo y el beneficio porque sabemos de las dificultades del mercado y que muchas de esas negociaciones se terminan de concretar en los últimos días de mercado. Esperamos con paciencia ese momento y luego no se cumplió. Evidentemente no es la estructura de plantilla que nosotros estábamos trabajando".

En referencia al propietario del Málaga CF, Al-Thani, Víctor comentó que "con respecto al tema de dar la cara es algo que es una cuestión personal de cada uno. En todas las organizaciones hay puestos de dirección y en todos los puestos de dirección siempre hay responsables de la comunicación que corresponda a nivel interno y también público. Yo asumo las mías sin ningún problema y aquí he estado. Para temas de gestión económica y de planificación económica y de aspectos que trascienden es muy necesario que a sus aficionados y a sus socios se les explique las cosas la gente que lo sabe. Lo que llamamos de alguna manera dar la cara, pero sin ningún tono peyorativo, al revés. En el tono literal que es explicar las cosas a las personas que le corresponde".

No obstante, Víctor comentó que no se cree "con la potestad" de dar ultimátums a nadie. "Lo que hacemos es explicar, estoy aquí explicando, haciendo un balance de la primera vuelta, aquí tenéis los datos que podéis analizar y ver el rendimiento del equipo, que están en consonancia con el análisis que hemos ido llegando y hemos compartido con vosotros semanalmente. Entendíamos que era bueno hacer esa balance previo de la primera vuelta y ver la situación de realidad en la que estamos de cara a la segunda, que es una situación de un escenario mucho más complicado que el de la primera vuelta, tenemos menos tiempo y nuestros rivales se están reforzando€ Si no nos reforzamos, vamos a tener mayores dificultades deportivas, que es a mí lo que más me importa y me compete. La aceptación de los problemas económicos entra dentro de las capacidades deportivas nuestras y tengo que hacer esos comentarios para manifestar mi oposición", concluyó.