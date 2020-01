Víctor Sánchez del Amo denuncia la difusión de un vídeo sexual

El Málaga CF no pasa por su mejor momento. El equipo de Martiricos sigue sin ganar y no consigue separarse de las posiciones de descenso. A los problemas deportivos se unen los extradeportivos: una mala planificación deportiva y un dueño que sigue ausente de la realidad de club. A todos estos problemas se le suma ahora una nueva polémica con la difusión por las redes de un vídeo en el que Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga CF, enseña su miembro frente a la cámara. El vídeo se ha compartido por Twitter pero ha sido borrado por la plataforma debido a las normas de uso y difusión de contenido... aunque está siendo resubido constantemente.



El entrenador, a través de los servicios de comunicación del club, ha informado que ha denunciado a la Policía la divulgación del vídeo y su redifusión, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado con Ontiveros en un caso similar, que no fue denunciado por el ahora jugador del Villarreal.



Lo que sí hay son numerosos 'memes' relacionados con la imagen que se ha compartido en redes.





-¿Te llamas Víctor Sánchez del Amo?

+No

-¿Y este pedazo de nabo? pic.twitter.com/pHy97f0Zfl — El Hartible 8?????? (@El_Hartible) January 7, 2020

Va a ir Víctor a la Venta del nabo? — Fernando???? ???? (@fegargar1) January 7, 2020

El próximo partido del Málaga lo televisa PornHub... — El Lengua (@el__lengua) January 7, 2020

Una vez revisado en el VAR se confirma que calza pa la derecha... — J. A. Beltrán (@Beltra74) January 7, 2020

- Vaya trancazo Victor

- Si no estoy resfriao..ahhhh

- Jajajajajajaja joputa#fijarzebien pic.twitter.com/xd6hOdx4Vc — Mrlopera_ (@Mrlopera__) January 7, 2020

— Hola mi amor, ¿estás viendo el Málaga solo? ¿en serio? pic.twitter.com/H6iScqGDzb — NIPORWIFI © (@niporwifi) January 7, 2020

Que alguien del club enseñe la chorra en Instagram se está convirtiendo en una costumbre como caer a las primeras de cambio en Copa. — Pepenberg Shelby Teller (@PepeBokeron) January 7, 2020