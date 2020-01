La enigmática respuesta de Al-Thani

Después de un par de retuits institucionales, entre ellos compartir el comunicado de prensa mediante el cual el Málaga CF anunciaba el cese de la actividad de Víctor Sánchez del Amo al frente del equipo, el propietario catarí del conjunto blanquiazul lanzó uno de sus enigmáticos mensajes, sin mencionar nombre o apellido de la persona a la que se refiere.



"Todavía esperamos saber... ¿Quién es la persona a la que siempre miente? Él es como el ángel nunca cometa errores. No quiere admitir el error. Solo una vez dijo la verdad. ¿Crees que eso te ayudará? Siempre están mintiendo a todos. Sé valiente y di que me equivoco".





We still waiting to know Who is the person he lying always ?

he is like the Angel Never make mistakes

He does not want to admit the mistake

just one time said the truth

Did you think that will help you

of you always lying to everyone !?

Be strong and say I make a mistake

(....)