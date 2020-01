Ni respuesta ni movimiento tras la 'rajada' de Víctor

Después de la tensa rueda de prensa, Víctor sigue esperando los refuerzos.

Aún con el recuerdo de cómo se sucedió el mercado de fichajes del pasado verano, el Málaga CF afronta este nueva «ventana» de fichajes recién inaugurada con mucha incertidumbre. Y una vez más, el tiempo corre en contra de los intereses del conjunto blanquiazul. Los rivales ya están comenzando a atar sus refuerzos mientras que en las oficinas de Martiricos no se materializan ni altas ni bajas de jugadores. Tal y como ocurriese en el periodo estival, todo el trabajo que se realice desde la dirección deportiva, ahora encabezada por Manolo Gaspar, queda siempre supeditado al visto bueno del propietario, el jeque Al-Thani.

Desde hace varias semanas, Víctor Sánchez del Amo ha insistido en la importancia de reforzar la plantilla. Para el míster es de vital importancia reforzar un grupo que ya en el primer partido de la temporada dejó muestras de sus puntos débiles y a punto estuvo de incurrir en alineación indebida, con solo 17 fichas profesionales. Después entre lesiones, sanciones o citas las respectivas selecciones, el plantel malaguista se ha quedado corto en diferentes ocasiones y los jugadores del filial, aunque están rindiendo a buen nivel, no pueden ser la única solución del equipo.

Tras hacer varias peticiones y que estas no se hayan cumplido, el entrenador madrileño explotó en la rueda de prensa previa al partido en el Carlos Tartiere y mostró su enorme descontento con los máximos responsables del club, llegando incluso a afirmar que se sentía «engañado» desde que renovó hasta la fecha.

«Las pautas estratégicas de la planificación de verano no se han cumplido, estábamos con unas expectativas concediendo todo el tiempo y el beneficio porque sabemos de las dificultades del mercado y que muchas de esas negociaciones se terminan de concretar en los últimos días de mercado. Esperamos con paciencia ese momento y luego no se cumplió. Evidentemente no es la estructura de plantilla que nosotros estábamos trabajando», comentaba Víctor, pero ahora el panorama se antoja incluso más complicado teniendo que cumplir en los próximos meses el plan de viabilidad con LaLiga.

Todo esto sin olvidar los problemas institucionales del club y la preocupante pasividad del dirigente del club en el día a día y los temas que atañen al equipo. El catarí no ha dado ningún tipo de respuesta a las controvertidas declaraciones de Víctor, ni siquiera a través de Twitter. Richard Shaheen sigue ejerciendo como su mano derecha y se deja ver por las oficinas y los partidos del equipo, pero tampoco se han visto grandes cambios su llegada a Málaga.

Nombres propios

Una de las prioridades del Málaga en este mercado era buscar cesión para los tres jugadores que quedaron sin ser inscritos a principio de temporada: Mula, Iván y José Rodríguez. De los tres, el que más interés ha suscitado ha sido Mula, pretendido por el Real Oviedo (con Arnau como director deportivo) y por el Alcorcón. Alex Mula tiene contrato con el conjunto blanquiazul hasta 2021 y ya ha estado cedido en otras ocasiones, concretamente en el CD Tenerife.

La cesión se planteó como la mejor idea en estos tres casos, tres jugadores con contrato pero que no pueden jugar. En otro equipo podrían volver a disfrutar de minutos, tener rodaje y recobrar ritmo de competición para así volver a inicios de la temporada que viene en buen estado de forma. Además de aliviar al club de Martiricos de pagar sus jornales.

Otro de los pocos nombres que han salido en los medios es la posible baja es la del capitán Adrián González, que parece interesar en el Espanyol, pero hasta el momento no hay más señales de que los contactos hayan avanzado para su marcha a tierras barcelonesas.

En cuanto a llegadas, el equipo de Manolo Gaspar ha estado rastreando el mercado de Segunda División B en el que poder encontrar jugadores que refuercen la plantilla actual, focalizándose sobre todo en las posiciones de delantero y de lateral izquierdo. Además, otro requisito indispensable es el cumplimiento con los límites económicos, que para mitad de temporada se cifra en los 40.000 euros. En este sentido, el Málaga ha mostrado interés por el lateral zurdo Joan Oriol, de 33 años y que actualmente juega en el Lleida. Oriol es un veterano con experiencia en la categoría de plata del fútbol español, ya que a sus espaldas suma más de un centenar de partidos con el Villarreal y Mallorca, más allá de los partidos en Primera que jugó con el submarino amarillo y Osasuna. Tiene pinta de que el mes de enero va a ser muy largo en las oficinas de Martiricos