Víctor no volverá a sentarse en el banquillo del Málaga CF

La etapa de Víctor Sánchez del Amo en el Málaga llegará a su fin en las próximas horas. El club de Martiricos y el técnico madrileño se encuentran ultimando la negociación de su despido, por lo que la decisión está tomada de que no volverá a sentarse en el banquillo local de La Rosaleda.

Todo esta situación se ha precipitado desde la difusión del vídeo de contenido sexual de Víctor Sánchez del Amo a través de las redes sociales, cuestión que está en manos de la Justicia y de la que se siguen conociendo más datos según avanzan las horas. En el mismo día de su publicación, el martes, el club anunció a través de un comunicado que el entrenador quedaba suspendido «de sus funciones de forma inmediata hasta que se realice una investigación completa». Tres días más tarde su desvinculación del club es prácticamente un hecho.

La marcha del entrenador aún no es oficial, no se ha anunciado todavía ningún acuerdo para la rescisión de contrato. De hecho, cabe la posibilidad de que su destitución sea anunciada hoy viernes por Richard Shaheen, en una comparecencia prevista para las 13.00 horas y en la que no se admitirán preguntas. Una «rueda de prensa» en la sala de prensa de La Rosaleda a la que «por motivos de seguridad» no podrá acceder ningún medio de comunicación que no esté presente a las 12.15, 45 minutos antes del inicio de la misma.

La relación entre Víctor Sánchez del Amo y la propiedad no era la mejor después de la salida de tono del pasado sábado en la rueda de prensa previa al choque en Oviedo, donde el exfutbolista aseguró que les han estado engañando desde el principio. Y, después de lo ocurrido esta semana, la cuerda ha terminado por romperse.

Así las cosas, y cuando se confirme oficialmente su salida del club, Víctor habrá estado al frente del banquillo blanquiazul algo menos de nueve meses, tras su llegada el pasado 15 de abril y su renovación en un complicado verano. En total, el ex jugador de Deportivo de la Coruña ha dirigido al conjunto de Martiricos en 30 partidos de Liga -10 victorias (incluyendo el partido frente al Reus),12 empates y ocho derrotas-, dos de play off de ascenso, con eliminación ante el cuadro gallego, y uno de Copa del Rey, la sonrojante eliminatoria frente a la UM Escobedo de Tercera el pasado mes de diciembre.



Ya se busca sustituto

Sin tiempo que perder, el Málaga se ha puesto manos a la obra para buscar sustituto. Como avanzaron en la tarde de ayer en Radio Marca Málaga, Richard Shaheen ya ha dado la orden de encontrar un recambio para Víctor que pueda sentarse en el banquillo el próximo martes frente a la Ponferradina en La Rosaleda. La tarea no será fácil viendo cómo se han desarrollado los últimos días en la entidad del hasta ahora inquilino del banquillo blanquiazul. Nombres muy conocidos en la casa, como Salva Ballesta o Antonio Tapia, ya han dicho públicamente que no se harían cargo del equipo en una situación así. Si no hay un giro radical de la situación, en las próximas horas Víctor dejará de ser entrenador del equipo costasoleño y en pocos días debe conocerse su sucesor.