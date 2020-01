Pellicer: "Lo asumo con naturalidad, estoy para ayudar"

Sergio Pellicer habló ante los medios por primera vez desde que fuera anunciado como sustituto de Víctor en el banquillo blanquiazul. El técnico interino, hasta nuevo aviso, aseguró que ha mostrado todo su apoyo al madrileño dentro de "una situación difícil y peculiar". El castellonense asume su nuevo cargo "con naturalidad" y se define como un hombre de club, de fútbol. En la previa del choque ante la Ponferradina, espera que sus jugadores se centren únicamente en el partido para sacarlo adelante y sumar tres puntos que hagan respirar a los suyos en la tabla.

En cuanto al apoyo de la afición, Pellicer está convencido de que los blanquiazules estarán una vez más con sus jugadores, pese a que "venimos de tres años de muchas decepciones".

Llega al banquillo. "El sábado entrené con el filial, el sábado surgió. Estaba preparando el partido del filial. Mostré mi apoyo personal a Víctor y su familia en un momento delicado. Pudimos darle un abrazo, ante esta injusticia. La gente no respeta. Tiene todo mi apoyo. Lo sufren las personas cercanas al final".

Poco margen. "Yo conozco al filial, lo que he visto día a día. Es el momento de pensar en el partido del martes, es el momento de unir. A cientos de kilómetros hay un equipo rival que va a venir a ganar. La prioridad absoluta es estar juntos, pensar en fútbol. Al final la cabeza es muy importante, la mentalidad. Trasmitir personalidad. Los jugadores necesitan sentirse cómodos. Es lo que hemos querido trasmitir".

¿Entiende al club? "Más allá del nombre del entrenador... Llevo seis años aquí, soy una persona de club. No es una situación cómoda. Es la ley del fútbol. La tenemos que asumir. Tenemos que preparar el partido, es muy importante. Tenemos que pensar en el presente, mejorarlo, así el futuro será mejor".

Aspecto deportivo. "Es una situación difícil y peculiar. Hay que aprovechar el buen trabajo del cuerpo técnico anterior. Tenemos que poner nuestros matices, son pocos días. Cuando juegas aquí en La Rosaleda tenemos que ser valientes, protagonistas, jugar en campo contrario. Que los jugadores crean en el mensaje".

Recibimiento. "Dudaría mucho de que la afición no esté con sus jugadores, no se les puede pedir más. Seguro que va a estar con el equipo, venimos de tres años de muchas decepciones pero al final siempre la gente está ahí. Lo importante son los 90 minutos, son tres puntos importantes. Las victorias dan calma".

Centrados en lo deportivo. "Tenemos que pensar solo en el partido. Hemos trasladado entrenar como si no hubiera mañana, es lo que tenemos que transmitir. Los protagonistas son los futbolistas. Llevo toda la vida en el mundo del fútbol, no nos tiene que afectar nada. Mañana se juegan tres puntos, hay mucho en juego. Lo vuelvo a repetir, solo queremos hablar del partido".

Ilusión. "Lo asumo con naturalidad, estoy para ayudar. Hace seis años estaba ahí entrenando, a trabajar con humildad y exigencia. No cambia nada.

Sustituir a Víctor. "Posiblemente no me conozcas como persona, soy una persona de club. El club sabe cómo soy yo, no tengo ego. He hablado con Víctor. Esa pregunta significa que no estamos hablando de fútbol, y no estamos hablando de fútbol. Uno se expone a la rutina, no tengo nada que decir".

Oportunidad en el banquillo. "Son situaciones delicadas. No tengo ningún tipo de problema. Quiero transmitir tranquilidad. Estas ruedas de prensa son otro partido. Vamos con la idea de sacar los tres puntos, es nuestra ilusión. Tenemos que mantenernos al margen".

Sergio Buenacasa. "Mañana tenemos una activación, saben la responsabilidad que tienen. Sergio está disponible para poder entrar mañana. La convocatoria la anunciaremos mañana".

Cantera. "Los conozco a todos perfectamente. Solo pueden ir convocados seis jugadores con ficha del filial. Los jugadores se tienen que ganar sus oportunidades. Es un patrimonio del club. A los canteranos a veces se les pone demasiada responsabilidad".

Sistema. "Este equipo ha utilizado varios sistemas, esto enriquece. Tenemos un boceto de lo que pensamos que es lo mejor. La Ponferradina ha sacado cuatro puntos con Cádiz y Almería, dos equipos de arriba. Tenemos una idea clara".