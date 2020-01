Víctor Sánchez del Amo: "Volvería al Málaga CF dando palmas"

Con enorme expectación, Víctor Sánchez del Amo compareció ante los medios de comunicación tras el caso de la difusión de un vídeo suyo de contenido sexual y su posterior destitución del Málaga CF.

Lo primero que quiso comentar el ex técnico blanquiazul fue felicitar al equipo por el partido de ayer, "una victoria importante que el cuerpo técnico disfrutamos en casa de Carlos, nos alegramos muchísimo por los jugadores, técnicos y la afición. A los jugadores les hemos mandado un mensaje de felicitación. Nos hinchamos a llorar el día que nos despedimos, yo también les quise manifestar que les pedía un favor, que toda esta situación no sirviera para que ellos no se distrajeran, creíamos en ellos, creemos en ellos y van allegar al objetivo de mantenerse en Segunda".

En cuanto a su relación con los miembros de la plantilla del Málaga CF, Víctor quiso aclarar que pidió "que cualquier tipo de manifestación hacia mí fuese en el ámbito privado, no quiero que nada distraiga al equipo. Me sentirá mal por ello, lo pedí expresamente y que se centrasen en trabajar"

Acto seguido, el míster reiteró el enorme agradecimiento "a la familia malaguista". "Todos sabéis las muestras de jugadores, afición, empleados, muchísimas gracias por el apoyo en estos momentos. A toda la familia del mundo del fútbol jugadores, ex jugadores, ex compañeros, entrenadores, árbitros, dirigentes de estamentos deportivos, de clubes, de todos a los que he pertenecido... Y por supuesto agradecer al presidente de RFEF su apoyo. No por último, la parte más importante, a mi familia deportiva, que la tengo aquí, mi staff, compañeros de lucha constante, y por supuesto mi mujer, mis hijos, mis padres y mis hermanos que son víctimas de esta situación y han sido un apoyo constante".

Una vez realizados los agradecimientos a todos los que han tenido muestras de cariño hacia Víctor, el madrileño quiso destacar que se sentía "enormemente orgulloso" del trabajo realizado a lo largo de su trayectoria en la entidad de Martiricos. "Todo lo que hemos hecho ha sido con la intención de poner al equipo en la mejor situación deportiva posible. Dejamos a un equipo vivo en la competición, el Málaga se tiene que gestionar en unas circunstancias complicadas, ahí están los datos de rendimiento de la primera vuelta para que podáis sacar vuestras propias conclusiones. Nosotros queremos ratificar esos datos. Este cuerpo técnico vino a Málaga con el objetivo de devolver al equipo al lugar que se merece, ojalá suceda pronto", destacó Sánchez del Amo.

Dejando de lado el tema deportivo e incidiendo en el del delito, Víctor comenzó dando su "absoluto agradecimiento a la Policía Nacional por el trabajo y la ayuda desde el primer momento, no sabéis cómo reconforta sentir que tenemos ese servicio a nuestra disposición para ayudarnos a seguir hacia delante", comentó. También mostró su "máximo respeto y colaboración para hacer su trabajo. Como ha comentado Francisco (su abogado), en este asunto nos reiteramos lo que ya he manifestado, he sufrido un delito por violación de mi derecho a la intimidad con acoso, extorsión, esto forma parte de mi más absoluta intimidad, hecho que condeno, que todos estamos de acuerdo en condenar. Pido máximo respeto por la afectación que tiene esto para mi familia, también para favorecer y no perjudicar las investigaciones".

Aprovechando su caso, Víctor hizo hincapié en que estos temas "no pueden ser tratados de una manera banal, estamos hablando de delitos cuyas víctimas llegan a situaciones de suicidio, los principales objetivos son menores y mujeres, es para tratarlo con mucha seriedad. He decido no acceder al chantaje porque estaría potenciando a este tipo de bandas delincuentes y mafiosas que están detrás. En mi negativa está la parte que me toca sufrir, pero en mi no van a encontrar una persona que se pone de lado, animo a cualquier persona a que vaya a la Policía inmediatamente que hacen un gran trabajo", denunció tajantemente.

Además quiso discernir en que en su caso hay dos partes del delito. "Una la de las bandas mafiosas y otra la difusión donde encuentran colaborares voluntarios o involuntarios, conscientes o inconscientes. La difusión de este tipo de contenido es delito, creo que hay 700 o 900 perfiles investigados, de supuestas personas que han cometido un supuesto delito contra mi intimidad, se me escapa de la cabeza". Víctor alzó el tono y denunció: "¿En qué se están convirtiendo las redes sociales? Para mí es increíble, pido por un momento que penséis, el desconocimiento de las leyes no nos exime de la responsabilidad de nuestros actos. Hay una ley fundamental que no podemos pedir, el sentido común. A cualquier persona que le llegue algo así, ¿qué va a hacer? ¿Bromas y chistes? Por favor, tenemos que reflexionar en qué estamos convirtiendo la sociedad con el uso de las redes sociales".

En cuanto su despido como entrenador del Málaga CF, Víctor Sánchez del Amo, reiteró su disconformidad y la de su cuerpo técnico ante una decisión que calificó como "injusta". A continuación, pasó de detallar cómo se sucedieron los hechos: "El martes a última hora de la tarde, el club a través de su director general, vía whastapp, me manda un comunicado donde me aparta del equipo para investigar los hechos. Me impiden el acceso a las instalaciones del club y de comunicarme con cualquier trabajador del club, incluso mi propio staff. Ni una pregunta de cómo estoy, como me siento... Y me emplazan a que me presente el lunes en La Rosaleda. Ademas del comunicado en el que me apartan del equipo y punto. Imaginad mi estado de ánimo en este momento".

El madrileño interpretó esa forma de actuar como que el Málaga no le quería. "Mi respuesta es muy sencilla: Yo les propongo una solución sencillísima: pargarme lo trabajada hasta el día trabajado y me iba, para no complicar nada. La respuesta del club mejor ni la califico. Hacen una propuesta económica donde me invitan a renunciar al salario ya trabajado, para mí no es lo importante, pero quieren que renunciar al salario trabajado. Si no me queréis, lo arreglamos, pero que me ofrecen menos del salario trabajado y me parece indigno. Luego manifiestan que quieren controlar mi comunicación y eso para mí es absolutamente incuestionable. Pero por encima de todo, lo que este cuerpo técnico sigue queriendo es que los jugadores del Málaga hagan felices a su afición".

Hasta el momento no se sabe cómo quedará la relación entre Málaga CF y Víctor Sánchez del Amo, aunque el abogado del entrenador confirmó que se tomarán medidas legales al no estar de acuerdo con las formas y los motivos del despido del madrileño. ¿Volvería Víctor Sánchez del Amo al Málaga? El exjugador comentó que su explicación fue clara porque en ningún momento las altas esferas del club blanquiazul mostraron interés "ni a mí ni a mi familia". En cambio, Víctor dijo que el cuerpo técnico regresaría al banquillo malacitano "dando palmas, aquí solo hemos recibido cariño en una situación complicada. En escenarios de este tipo se vive todo de forma mucho más intensa. Hemos llegado a clubes con tremendos problemas deportivos o institucionales, es nuestro trabajado. Como decía Luis Aragonés, mi gran referencia y punto de inflexión en el futbol español, el fútbol es de los futbolistas, ellos son los que juegan y ganan. Nosotros ayudamos para desarrollar el talento que tienen".

En la rueda de preguntas, no quiso hacer valoraciones del tuit del propietario Al-Thani, aunque este publicase un tuit misterioso y polémico tras conocerse su destitución. "Yo al señor Al-Thani solo le doy las gracias por haberme dado la oportunidad de vivir esto con mi cuerpo técnico".