Pellicer: "Después de Fuenlabrada se abrirá otro debate"

En cuestión de días, Sergio Pellicer ha pasado ya en diferentes ocasiones por la sala de prensa de La Rosaleda. Este jueves, el día previo al enfrentamiento con el Fuenlabrada, el técnico interino del Málaga CF hizo una valoración de cómo han ido estos primeros días y de cómo afronta el conjunto blanquiazul el choque de mañana en el estadio Fernando Torres.

Sin saber muy bien cómo será su futuro ni cuanto tiempo estará al frente del primer equipo, Pellicer aseguró que cuando llegó el pasado domingo "no hablamos más allá de estos dos partidos, ha pasado esto muy rápido, solo he tenido tiempo para preparar partidos y entrenamientos. Dormir poco. Todo lo demás nos dispersaría, esté quien esté de entrenador, el Málaga tiene que conseguir los tres puntos. A partir de mañana se abrirá otro debate, pero queremos competir como estamos compitiendo. Sería la mejor noticia para la familia malaguista", destacó el técnico.

El castellonense hizo balance del estado de ánimo en el vestuario y subrayó una vez más que a él solo le interesa el fútbol. "El tema debe ser el vestuario y el campo, es lo que nos tenemos que centrar. De no haber conseguido tres puntos ante la Ponfe estaríamos en una situación más crítica. Cogimos aire y nos hace pensar que vamos con la idea de ir a ganar y sacar una renta que a principio de semana igual no pensábamos. Esa es la idea. Es lo que he transmitido al grupo. Vamos a ser valientes y a ganar. Imagina si conseguimos en dos partidos seis puntos...", comentó.

En cuanto al partido, Pellicer alegó que el Málaga viaja con "ilusión y responsabilidad", ya que tienen ante ellos un partido que les puede "dar más diferencia de puntos". El míster remarcó que los jugadores están totalmente concentrados, "ha sido una semana complicada, con dos partidos y muy poco tiempo de recuperación. Contra la 'Ponfe' hubo mucho desgaste físico y mental. Estamos en una línea ascendente, será un partido diferente al que se nos ha presentado ante la Ponferradina. Miramos el presente, del pasado nos olvidamos. Recordamos lo tres puntos para coger confianza y pensamos que el Fuenlabrada está ahí por méritos propios", desgranó.

Sobre el rival de mañana, un Fuenlabrada lanzado y en puestos de play off (quinto clasificado con 36 puntos), el entrenador destacó que es un equipo "perfectamente trabajado, posiblemente a nivel defensivo de los mejores equipos de Segunda. Muy comprometidos, mecanismos muy claros en ataque. Ahora no puede sorprender a nadie, están en una zona muy privilegiada. Cada uno va con diferentes situaciones clasificatorias. Llegamos bien, nos hubiese gustado tener una semana más limpia pero son las circunstancias".