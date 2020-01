Prueba del algodón en Fuenlabrada

El equipo de Mere se encuentra en racha y ocupando los puestos de play off después de una gran primera vuelta.

El ritmo de competición no da tregua. Han pasado solo tres días desde que los jugadores del Málaga CF se quitasen las botas y se retiraran del césped de La Rosaleda, pero la Segunda División sigue su frenético curso y esta noche arranca una nueva jornada de esta segunda vuelta. Después de la victoria 1-0 ante la SD Ponferradina en el debut de Sergio Pellicer al frente del buque blanquiazul, el conjunto de Martiricos encadena un nuevo e importante reto ante un rival lanzado, con muy buenos números y colocado en puestos de play off de ascenso a Primera División.

El adversario es duro y el reto del conjunto costasoleño complicado. Más aún teniendo en cuenta los últimos acontecimientos extradeportivos que de una forma u otra no dejan de influenciar a jugadores, cuerpo técnico y demás miembros del club.

El de esta noche será el segundo partido de Sergio Pellicer desde que ascendiese al primer equipo como consecuencia de la destitución de Víctor Sánchez del Amo. La plantilla sigue con las mismas carencias que lleva arrastrando desde principio de temporada, agravada con la diferentes lesiones que reducen las opciones del técnico de Castellón a la hora de confeccionar un once. Aún así, con la llegada de Pellicer el Málaga ya está experimentando cambios en su sistema de juego, dentro de las opciones posibles, y se muestra más vertical, concentrado en la creación y cediendo el balón cuando no lo necesita, dejando a un lado las posesiones estériles de partidos anteriores.

Con respecto a la anterior convocatoria, el técnico malaguista recupera a Diego González tras haber cumplido sanción y hace rotación de los porteros de la cantera, de este modo entra Kellyan en lugar de Gonzalo. Y como buen conocedor de los jugadores del Atlético Malagueño, Pellicer vuelve a dar un voto de confianza a otros filiales como Juande e Iván Jaime. Todos estos ajustes tienen también que ver con las bajas por lesión de algunas piezas claves como Adrián, Keidi Bare y Mikel Villanueva, además de Lombán y Lorenzo González.

Duro adversario



Pellicer tiene ante sí una prueba de vital importancia. Tras sumar de tres en su debut ante la Ponferradina, hoy protagonizará su primera salida ante un rival superior en cuanto a la clasificación.

En la rueda de prensa de ayer, Baldomero Hermoso «Mere», técnico del Fuenlabrada, no escatimó en elogios para el club costasoleño. Además, remarcó que bajo su punto de vista «el Málaga está en disposición de competir con una plantilla no muy amplia, pero sí de buenos jugadores, está sabiendo funcionar como equipo, ha tenido problemas con las lesiones pero me parece muy fiable y sólido, quizás le falten goles pero es muy fiable a nivel defensivo, muy sólido y que maneja bien lo que tiene en ataque».

En cuanto al juego, Mere espera un guión parecido al del partido de la primera vuelta. «El Málaga nos permitió muy poco en juego dinámico, intuyo un partido muy disputado como lo están siendo todos en la categoría. Esta segunda vuelta nos está dejando claro que es difícil sorprender a nuestros oponentes».

Como ya le sucedió al Málaga CF el pasado martes, Buenacasa estaba disponible para debutar. Para esta noche, Mere no descarta que su nueva pieza, Caye Quintana, tenga minutos frente al equipo de Pellicer. «La idea es que pueda participar», comentó el técnico del equipo rival.