Muchos rumores, pocas ofertas

La cesión de Iván Rodríguez a la SD Ponferradina ya es oficial y el traspaso de Hugo al Real Madrid Castilla está cerca

El mercado invernal en el fútbol español entra en su esprint final. Los equipos continúan cuadrando presupuestos y plantillas de cara a terminar la temporada cumpliendo, cada uno, sus respectivos objetivos.

En el caso del Málaga, con problemas con el límite salarial, la esperanza está puesta en la «operación salida», en poder traspasar algún jugador que dé un respiro a las arcas blanquiazules y que permita poder hacer algún fichaje más que el de Sergio Buenacasa, delantero que llegó la pasada semana cedido por el Real Mallorca.

A pesar de los muchos rumores que hay en los últimos días en torno a determinados jugadores del equipo de Martiricos, lo cierto es que a día de hoy no hay ninguna oferta encima de la mesa por ningún jugador del Málaga CF. Hay mucho run-run, pero nada de nada.

La pasada semana se vinculó a Antoñín Cortés con el Getafe, además se especuló con una posible oferta del club azulón de 1.5 millones de euros por el delantero canterano, que además se quedaría cedido en el Málaga CF hasta el final de la presente temporada. Esa hipotética operación, por ahora, no ha quedado nada más que en un rumor, toda vez que el Getafe no ha puesto sobre la mesa del club de Martiricos ni esa oferta ni ninguna otra por el goleador de La Palmilla.

Otro nombre que está en el candelero es el de Keidi Bare. Sí es verdad que el club blanquiazul rechazó hace algunas semanas una oferta de 500.000 euros del Rayo Vallecano por el centrocampista albanés. Pero esa es la única propuesta formal que a día de hoy ha recibido el Málaga CF por el internacional con la selección de Albania.

En los últimos días, el propio Getafe y el Leganés, ambos de Primera División, han sido relacionados con Keidi, pero como en el caso de Antoñín, todo han sido rumores y nada ha llegado de manera oficial a las mesas de Richard Shaheen, director general o de Manolo Gaspar, director deportivo.

Lo mismo ocurre con Adrián González y ese presunto interés del Espanyol de Abelardo del que se habló a finales del pasado mes de diciembre, a punto de arrancar el mercado de invierno. Se rumoreó una salida del madrileño, pero en el club todavía están esperando la propuesta del equipo «perico» para decidir si sí o si no.

El Málaga necesita vender, es evidente, pero no quiere «regalar» a ningún jugador. Traspasar por menos de 4 «kilos» a Keidi (probablemente el jugador con mejor cartel ahora mismo) no solucionaría el problema del límite salarial. Ni siquiera daría para inscribir a José Rodríguez, por lo que no tiene mucho sentido debilitar la plantilla a cambio de nada.

Un movimiento que se certificó anoche de manera oficial fue la cesión de Iván Rodríguez a la SD Ponferradina, hasta final de la presente temporada. Las relaciones entre ambos clubes son muy fluidas y las conversaciones estaban muy avanzadas hasta que ayer se cerró el acuerdo a tres bandas para que el lateral blanquiazul juegue lo que resta de Liga SmartBank en Ponferrada.

Otra operación que podría llegar a buen puerto en los próximos días es el traspaso de Hugo Vallejo al Real Madrid Castilla. Hay contactos abiertos, pero sin fructificar... por ahora.