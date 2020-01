Los deberes del Málaga en la recta final del mercado

Al club también le queda por confirmar la continuidad de Pellicer en el primer equipo.

Una vez más, el tiempo corre en contra de los intereses del Málaga CF. En cuestión de días, el mercado invernal de fichajes pondrá fin y, con él, una de las grandes esperanzas del conjunto de Martiricos para dar salida a los jugadores que no tienen espacio en las filas blanquiazules o cuyos sueldos suponen un gran esfuerzo para las arcas malaguistas.

El tono que Javier Tebas lanza desde Madrid no es tan amigable y conciliador como hace unos meses, el máximo mandatario de LaLiga está apretando las tuercas al conjunto blanquiazul y, en primera instancia, el inicio de una posible solución a los dificultades económicas del club costasoleño pasan por vender jugadores en estos últimos días. Desde hace unas semanas hay varios jugadores en la rampa de salida, pero a día de hoy solo han puesto punto y seguido a su estancia en Málaga Mula e Iván Rodríguez, además de Lorenzo González que también se ha desvinculado de la entidad. Ambos canteranos están cedidos hasta final de temporada, con la idea de que puedan regresar el próximo verano y ser inscritos en las filas blanquiazules. No obstante, con Iván Rodríguez la Ponferradina se ha guardado una opción de compra para la próxima campaña.

Estos son dos de los tres futbolistas que se quedaron sin poder ser inscritos a inicios de esta campaña. El otro caso, todavía abierto pero con esperanza de resolverse en los próximos días, es el de José Rodríguez. En este mercado invernal, la prioridad del Málaga CF era dar salida a estos tres jugadores. Al no poder jugar en competición oficial, el club ha estado centrado en darles un nuevo destino para que, además de ahorrarse la ficha, puedan recuperar el ritmo de competición para cuando regresen a Málaga. El centrocampista de Alicante ha tenido varias ofertas sobre la mesa, pero su preferencia siempre ha sido permanecer en la disciplina costasoleña y esperar hasta poder ser inscrito. Se han interesado por él rivales del Málaga en Segunda División y el equipo holandés del que vino, el Fortuna Sittard. Tanto los holandeses como el Fuenlabrada son los equipos que tendrían más cerca hacerse con los servicios de José Rodríguez.

Además de estos cedidos, el Málaga CF solo ha hecho oficial la salida de Lorenzo. Llegó a última hora en verano y ni ha tenido minutos ni ha cuajado en el proyecto blanquiazul, incluso teniendo en cuenta que él es delantero y que el equipo tenía grandes carencias en las posiciones de ataque. Además, con la marcha del hispanosuizo al St. Gallen se ha liberado una ficha de jugador profesional.

Otra operación beneficiosa para el Málaga CF ha sido la venta del canterano Hugo Vallejo al Real Madrid, movimiento que ha dejado 300.000 euros en las arcas del club. Después, el jugador ha sido cedido al Deportivo y en su presentación con el conjunto gallego dejó unas polémicas declaraciones sobre su pérdida de protagonismo en el primer equipo blanquiazul. «Empecé con el primer equipo y después de varios sucesos bajé a jugar con el filial. Se creó un bulo de que yo me quería ir a otro equipo y decidieron bajarme del primer equipo porque no quería renovar allí. Bajé al filial, estuve entrenando y jugando, después dejé de jugar también ahí. Ha sido complicado, me ha hecho daño psicológicamente, pero hemos salido adelante», comentó el extremo de Granada.

Pellicer espera confirmación

Además de las operaciones con los futbolistas, en las oficinas del Málaga CF también deben concretar quién se quedará en el banquillo hasta final de temporada. Desde la llegada de Pellicer al primer equipo hasta este momento, jugadores, trabajadores del club y afición se han mostrado satisfechos con el trabajo del míster de Castellón. Los resultados (una victoria y dos empates) le avalan, las mejoras en el estilo de juego también y su conocimiento de la cantera resulta de gran importancia para cuando el Málaga tenga que apoyarse en jugadores del filial para completar el equipo. A nivel federativo, Pellicer ya no figura en las listas de técnicos de la sección andaluza, donde compite el Atlético Malagueño. Señal de que el Málaga habría dado un paso adelante para su continuidad.