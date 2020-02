A vueltas con el lateral zurdo

Luis Muñoz fue la solución improvisada

Sergio Pellicer puede tener un problema para la visita del Numancia a La Rosaleda si el panorama médico no mejora a los largo de la semana. Todos los posibles inquilinos del lateral zurdo blanquiazul se encuentran con problemas físicos, lo que obligaría al técnico castellonense a buscar una solución de emergencia si ninguno llegase a tiempo a la cita.

El último en caer ha sido Juankar. El jugador madrileño se tuvo que retirar del partido del pasado sábado en el Martínez Valero a los 35 minutos de juego por molestias musculares. De momento, el club no ha emitido comunicación oficial alguna del alcance de la lesión del futbolista blanquiazul, pero por la forma en que se tuvo que retirar del césped, quejándose de la parte posterior de su muslo derecho, parece poco probable que pueda estar en plenas condiciones este fin de semana para enfrentarse al Numancia.

No es la primera vez que Juankar sufre un problema muscular en lo que va de temporada. En el mes de octubre, el extremo y lateral malaguista ya estuvo varias semanas sin poder competir por problemas en su gemelo derecho. Habrá que estar atento en estos días para comprobar el resultado de las pruebas a las que se someterá para marcar su vuelta a los terrenos de juego.

Plaga de lesiones



La lesión muscular de Juankar llega en el peor momento. Todos los jugadores que puedan actuar en esa posición están «tocados». Ya para el partido en Elche fue Diego González el que causó baja a última hora por una sobrecarga en los isquiotibiales. A priori no parece un contratiempo que lo vaya a tener demasiado tiempo parado, pero habrá que ver su evolución en estos próximos días para comprobar si está al 100% para medirse al Numancia. González ha venido actuando en las últimas semanas como central, y a buen nivel, pero su polivalencia le permite ser una solución de garantías para el puesto de lateral.

Mikel Villanueva también sigue lesionado. El jugador venezolano, utilizado esta temporada por Víctor Sánchez del Amo en esta posición, se ha perdido los tres últimos partidos también aquejado de problemas físicos. No se conoce a ciencia cierta qué tiene el «vinotinto», ya que el club de Martiricos es cada vez más opaco en cuanto a sus partes médicos. Cuando un jugador cae lesionado, apenas se dan detalles de sus dolencias, y en este caso ni siquiera fue comunicado el contratiempo que padece Villanueva. Por lo tanto, es difícil determinar cuándo estará de vuelta, pero de momento no ha entrenado con el grupo y su presencia el domingo en La Rosaleda no está ni mucho menos garantizada.

La otra opción para el costado zurdo de la zaga malaguista es la del canterano Cristo, pero también está lesionado. El jugador del filial ya disputó dos encuentros como titular en la primera vuelta, ofreciendo un óptimo nivel en casa frente al Cádiz y en Riazor (jornadas 11 y 12), sin embargo, desde entonces no ha vuelto a jugar con el primer equipo. Cristo está tocado físicamente. Su última aparición en el Atlético Malagueño se remonta al 24 de noviembre frente al Torreperogil. Son más de dos meses sin competir.

Con este panorama, solo queda rezar para que alguno de ellos se recupere a lo largo de la semana, y si no, será Sergio Pellicer el que tenga que innovar para completar la defensa. En Elche fue Luis Muñoz el sustituto circunstancial, y eso lo pagó el equipo al perderlo en el centro del campo.