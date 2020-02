Antoñín: "Ser profesional es un orgullo para mí, mi familia y el barrio"

Desde el último día del mercado invernal de fichajes, Antoñín es jugador profesional del Málaga CF y luce el dorsal 19, pero ha sido esta mañana en La Rosaleda cuando se ha presentado de forma oficial este salto del filial a miembro del primer equipo.

Entre la vorágine de los últimos compases del mercado, Antonio Cortés aseguró que vivió esos momentos bien, tranquilo junto a su familia y su representante. A este último le quiso dar las gracias "porque yo desde primera hora quería estar en el club en el que estoy y en el quiero estar mucho tiempo".

En cuestión de meses la vida de Antoñín ha dado un enorme salto. "Ha cambiado bastante la vida, de estar en el filial a estar en el primer equipo, con ficha profesional, dorsal profesional... estoy muy contento y ahora a seguir", comentó el futbolista. Destacó también que este paso es "un orgullo, una alegría para mí y para mi familia, para el barrio... poder jugar donde desde pequeño se sueña, jugar aquí al lado en la Virreina, se vive con mucha alegría, pero hay que seguir trabajando para estar aquí por mucho años".



La renovación del canterano blanquiazul fue automática hace unos meses por haber jugado varios partidos con el primer equipo, pero Antoñín remarcó que de aquella manera seguía sin ficha profesional.

En cuanto a los retos, individualmente se marca "seguir trabajando como en esta temporada, hay que llegar a más, no me pongo retos de goles, simplemente trabajar y seguir trabajando y encajar goles que es lo que nos gusta a los delanteros".

Con la llegada de Pellicer ha perdido minutos de protagonismo, pero Antoñín destacó que no es ningún problema y que seguirá trabajando para volver al once titular.

Y sobre a la reacción de sus amigos y familiares, el 19 malaguista comentó que para ellos la renovación "es lo mejor que me ha podido pasar, es lo que llevo buscando desde hace muchísimo tiempo, desde pequeño y lo he podido cumplir, estoy feliz y la gente que me rodea también".

El nombre de Antoñín sonó como posible baja hace unas semanas, cuando varios equipos de Primera y Segunda División parecían interesados en sus servicios, pero el futbolista no quiso comentar temas extradeportivos y remarcó que él solo se centra "en el día a día, entrenar y jugar partidos".