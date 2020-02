Manolo Gaspar: "Tenemos varias vías para solucionar los problemas financieros"

Durante la rueda de presentación de Antoñín se coló uno de los temas que más interesa a la afición blanquiazul: la viabilidad de las cuentas para evitar posibles sanciones en el futuro próximo.

Sobre el paso de Antonio Cortés de filial a profesional, Manolo Gaspar alegó que cuando asumió el cargo uno de sus objetivos era que Antoñín pasase a tener ficha del primer equipo. "Sin estar el mercado abierto no se podía hacer, tenía que analizarlo con LaLiga y siempre hemos tenido un lema: si no mejoraba lo que teníamos, no iba a venir nadie. Para mí, el movimiento de Antoñín, que se haya podido dar y usar la ficha 18 con él es un movimiento doble. El chico se lo ha ganado y ahora podemos contar con un canterano más de la gran hornada que viene".

Asimismo, remarco que este movimiento "también es un mensaje para los chavales de la cantera que con trabajo, humildad y queriendo jugar en el Málaga, como Antonio, con eso se puede conseguir. Esto es un mensaje para todos y una alegría para el club tener a un jugador con él, que demuestra que quiere jugar en el Málaga y tiene todo lo que tiene que tener para triunfar aquí".

En cuanto a una posible salida del jugador de La Palmilla en el futuro, Gaspar comentó que no conoce ningún club de fútbol que no sea vendedor, "incluso los más grandes lo son". "El Málaga no es diferente, si llega una oferta por Antoñín que el club considere que sea suficiente para solventar el problema habrá que verla. Las cosas que llegan no son importantes y para eso es preferible tenerlo aquí, en un futuro veremos lo que pasa, de momento es patrimonio del Málaga y un orgullo", señaló.

Finalmente, aludiendo al plan de viabilidad y los toques de atención de LaLiga a nivel financiero con la entidad de Martiricos, Manolo Gaspar se dirigió a la afición para aclarar que "el departamento financiero del club está trabajando a muerte, tenemos varias vías para poder solucionar, no tengo miedo y sí confianza plena en que todo se va a solucionar. Eso es lo que le transmito a los jugadores y a todos".