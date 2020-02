Una nueva jornada pendientes de la enfermería

Keidi Bare tocó balón, pero al margen de sus compañeros y Mikel sigue con tareas específicas

Los jugadores y miembros del cuerpo técnico blanquiazul apuran las horas para recuperar al mayor número de efectivos posibles para el encuentro de mañana (Movistar LaLiga/20:30 horas) ante el Numancia.

A lo largo de la semana, han sido muchos los futbolistas del Málaga CF que han tenido que trabajar al margen o con labores específicas para tratar sus respectivas dolencias. Además, algunos de ellos son piezas de gran relevancia para el puzzle de Sergio Pellicer, como es el caso de Cifu, el último jugador tocado del equipo. El lateral granadino acusó molestias en la vuelta al trabajo a principio de semana, pero poco a poco ha ido recuperando ritmo y, salvo recaída, se espera que esté convocado por el entrenador de castellón para el encuentro de mañana. Mismo caso que el de Juankar, que tuvo que retirarse del césped del Martínez Valero por molestias musculares pero que ha logrado reponerse con el paso de los días. El pasado jueves, la vuelta al césped del madrileño fue la principal novedad de la sesión de entrenamiento y, además, logró finalizarla a buen ritmo junto al resto de integrantes de la plantilla costasoleña.

Tanto Juankar como Cifu apuntan a la convocatoria de hoy, porque completaron ayer el entrenamiento con normalidad junto al resto de sus compañeros.

También se ha incorporado progresivamente al trabajo grupal el defensa Diego González, alternando también con una segunda parte de trabajo en el gimnasio.

Las trabajos de prevención a las órdenes del readaptador físico Manu Gestoso poco a poco han ido dando sus frutos, pero hasta el último entrenamiento de hoy, Pellicer no sabrá a ciencia cierta con los jugadores con los que podrá contar para medirse al Numancia. En las posiciones defensivas, el Málaga tiene que prestar especial atención al estado de sus jugadores y no sobrecargarlos porque hay pocos recambios y en el pasado mercado invernal de fichajes no se consiguió traer a ningún lateral izquierdo, una de las posiciones subrayadas en rojo que necesitaba ser reforzada.

Además de estos tres jugadores, otros futbolistas del plantel malacitano como Keidi Bare o Mikel Villanueva siguen pendientes de evolución. El centrocampista albanés volvió a entrenar junto a sus compañeros el pasado 23 de enero, pero no pudo llegar a tiempo ni al partido de ese fin de semana ante el Mirandés en La Rosaleda ni fuera de casa la semana pasada con el Elche. En la sesión de ayer, Keidi pudo tocar balón y trotar por el verde del Estadio de Atletismo. Además, completó el trabajo al margen del grupo y es probable que no esté recuperado al máximo para el partido del Numancia.

La recuperación de Mikel Villanueva también va por buen camino pero su vuelta a los terrenos de juego todavía tendrá que esperar. Ayer, hizo ejercicios específicos de recuperación con Gestoso. El único jugador que ni siquiera saltó al césped fue el canterano Cristo.

Gracias a que Antoñín ha pasado de jugador filial a profesional, queda una nueva vacante para un canterano al que Sergio Pellicer pueda acudir en caso de necesidad. En defensa, el entrenador blanquiazul ha convocado en los últimos partidos a Ismael Casas, además de los habituales Hicham y Luis Muñoz u otros nombres como los de Juande o Julio.

Un malagueño en el rival



En las filas del conjunto de Soria hay un futbolista malagueño que está llevando a cabo una gran temporada: Alberto Escassi.

Formado en la cantera del Málaga CF, también pasó por varios equipos malagueños como La Mosca, El Palo o el Fuengirola, aunque nunca llegó a la entidad de Martiricos. En su salto al fútbol profesional, ha vestido la camiseta de Getafe, Hércules, Alcorcón, Llagostera, hasta estos últimos años que se ha convertido en referencia del Numancia.

Esta temporada, el malagueño se está convirtiendo en una pieza clave del equipo de Los Pajaritos. Tal es así, que en este último periodo invernal de fichajes, el club soriano le ofreció renovar hasta el próximo 2023. De esta manera, Escassi llegará a cumplir un total de siete temporadas en la ciudad castellanoleonesa.

Procedente del Llagostera, el futbolista llegó a la disciplina numantina el verano de 2016. En ese tiempo ha jugado un total de 119 partidos de competición liguera, además de otros cuatro en Copa del Rey. Su balance personal en estas temporadas ha sido de diez goles anotados, cinco de ellos en la presente temporada de LaLiga SmartBank.

Para su visita a La Rosaleda, el conjunto de Luis Carrión pierde por sanción a Curro Sánchez, máximo anotador del Numancia con nueve tantos en esta campaña. Por tanto, los defensas del Málaga tendrán un dolor de cabeza menos para dejar la portería a cero y dar el primero paso para lograr tres puntos vitales.