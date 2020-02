Buen momento para visitar el Ramón de Carranza

Hace cuatro meses, el Málaga CF recibía en el estadio de La Rosaleda a un Cádiz CF en estado de gracia: líder destacado de LaLiga SmartBank y en una racha de resultados que se alargó con un triunfo sobre el conjunto que entonces dirigía Víctor Sánchez del Amo. En este mes de febrero, el conjunto amarillo sigue líder en los días previos a volver a medirse al Málaga, esta vez en el estadio Carranza, pero con una sensación bien distinta. Y es que a pesar de venir de una victoria fiel al estilo de Álvaro Cervera el pasado sábado ante la UD Las Palmas, lo cierto es que el Cádiz CF no atraviesa su mejor momento como equipo local. Porque de los últimos cinco encuentros que el líder de Segunda ha disputado ante su afición, sólo ha conseguido vencer en uno: ante el colista Racing de Santander en la jornada 25, en el tiempo añadido con un gol de Juan Cala y pese haber jugado prácticamente todo el encuentro con un hombre más. Dos jornadas antes, los gaditanos no pasaban del empate ante el Mirandés, que les igualaba una ventaja de 3-1 con dos tantos en el descuento. Sus dos últimos compromisos de 2019, el Cádiz CF perdía ante el Numancia (único equipo que ha conseguido vencer hasta la fecha en el estadio Carranza) en un partido de locos e igualaba a cero ante el Elche a comienzos de diciembre. Su último encuentro como local tampoco se saldaba con un triunfo: empate a uno ante el Zaragoza, en la jornada 26.

Si se mira el calendario, el conjunto que ahora mismo domina el campeonato solo ha conseguido un triunfo como local entre los meses de febrero, enero y diciembre. Y este es el clavo, ardiendo o templado, al que se tiene que agarrar el Málaga CF de Sergio Pellicer para traerse algún punto de tierras gaditanas. La euforia de una victoria de coraje y corazón ante el Numancia, unida a la necesidad del Cádiz CF de amarrar los tres puntos en su terreno hacen que la gran distancia clasificatoria entre ambos conjuntos se estreche bastante más que en el choque de la primera vuelta, en el que los amarillos se llevaban la victoria con goles del Choco Lozano y Caye Quintana. Este último no estará este domingo en el derbi andaluz, al haber sido cedido al Fuenlabrada por lo que resta de temporada. Antoñín hacía el tanto malaguista aquel sábado de octubre para apretar algo un marcador que, finalmente, no se movió más.



Un líder desgastado, pero líder

De la exigencia de esta Segunda División tan larga en el calendario no se escapa ningún equipo y el conjunto amarillo no ha sido una excepción. Aunque muchos en Cádiz soñaban, allá por noviembre, con estar casi celebrando el ascenso en plenos carnavales merced a la buena racha del equipo y a la amplia renta de puntos sobre el tercer clasificado, lo cierto es que al conjunto de Álvaro Cervera se le está haciendo cuesta arriba la segunda vuelta que comenzaba en enero. Y es que a esas dudas antes mencionadas en su propio campo, un vistazo más general a la tabla de resultados se traduce en que el Cádiz CF solo ha sumado la mitad de los 18 puntos que se han disputado en lo que va de segunda vuelta (curiosamente, los mismos que el Málaga): una derrota ante el enrachado Deportivo de la Coruña, empates con la Ponferradina, Mirandés y Zaragoza y las mencionadas victorias ante el Racing de Santander y la UD Las Palmas, el pasado sábado. Este 'frenazo' provocó que perdiera el liderato en la jornada 24, aunque volvería a recuperarlo una jornada después aprovechando un tropiezo de la UD Almería.

Para intentar recuperar el ritmo y hacer frente a las numerosas lesiones a las que ha tenido que hacer frente en los últimos meses, la dirección deportiva del Cádiz CF, comandada por Óscar Arias, se movía con agilidad en el mercado invernal para reforzar la plantilla amarilla para la segunda parte del campeonato liguero. Llegaba Jorge Pombo, procedente del Real Zaragoza, quien ya ha intervenido en cuatro encuentros; y los delanteros Filip Malbasic (Tenerife) y Álvaro Giménez (Birmingham). Malbasic ha cuajado buenos minutos en sus dos intervenciones ante el Zaragoza y la UD Las Palmas, mientras que Álvaro Giménez tuvo una presencia testimonial en la segunda parte del partido disputado el sábado en el estadio de Gran Canaria. Todos ellos han llegado cedidos hasta final de temporada para intentar revitalizar una parcela, la ofensiva, que mantiene el denominador común de los últimos años en el equipo amarillo, en el que ningún delantero centro acaba la temporada como máximo artillero de la plantilla. De hecho, el goleador destacado del equipo en estos momentos es el todocampista madrileño Álex Fernández, con diez tantos, seguido por Alberto Perea y Anthony Choco Lozano, ambos con cinco.

De la plantilla amarilla han salido en el último periodo de traspasos el delantero David Querol y el ya mencionado Caye Quintana, el joven canterano Javi Navarro y el exmalaguista Sergio Sánchez, quien no entraba en los planes del técnico cadista esta temporada. Quien sí estará disponible este domingo será otro exmalaguista y malagueño. Edu Ramos, integrante del Málaga anterior a la era Al-Thani, podría ser de la partida si Jon Ander Garrido, ausente la última jornada, no está recuperado.