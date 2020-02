El Ministerio Fiscal apoya el nombramiento de una administración judicial por seis meses

La Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga CF (APA) ha salido muy contenta de la vista celebrada hoy en la Ciudad de la Justicia por la querella interpuesta por este colectivo hacia los Al-Thani por "apropiación indebida" y "administración desleal" del club de Martiricos.

Por boca de su abogado, Francisco Valverde, se han mostrado muy satisfechos por la decisión de la Fiscalía de solicitar la administración judicial de la entidad por un periodo de seis meses. Ahora falta por ver la decisión de la jueza y los posibles recursos de los abogados de Al-Thani, que no hicieron ninguna declaración y anunciaron que se emitirá un comunicado en las próximas horas.

"Muy satisfechos, habíamos solicitado la constitución de una administración judicial y la imposición de una fianza. El Ministerio Fiscal apoya nuestra tesis y ha solicitado que se nombre una administración judicial por un periodo de seis meses. Esto no es vinculante para su señoría, tendrá que valorar si es necesario. Nos hemos adherido, pero lo hemos ampliado hasta junio de 2021. Entendemos que con seis meses no es tiempo suficiente para ver el estado de la economía del club y hacer lo posible para revertir la situación. Hemos solicitado eso. El club entiende que esto es desproporcionado", dijo Francisco Valverde, abogado de la APA.

Al-Thani y sus tres hijos miembros del consejo de administración del club blanquiazul (Nasser, Nayef y Rakan), que estaban hoy citados a declarar por la jueza, no se presentaron y en su lugar acudió como apoderado Jesús Santos, abogado de Baker McKenzie que liderará su defensa. También estuvo presente Richard Shaheen, director general del club, que no quiso hacer declaraciones al abandonar la Ciudad de la Justicia.

El apoyo del ministerio fiscal supone un nuevo paso adelante de la APA, pero ahora falta el veredicto de la jueza. "No hay un plazo, su señoría resolverá adecuadamente. La resolución del recurso de reforma que nosotros presentamos es lo que dictaminará la medida o no. Su señoría instaurará las medidas oportunas. Para nuestra satisfacción, el ministerio fiscal ha entendido que hay unos indicios de que se esté cometiendo un delito y que hay necesidad de esa administración judicial para que no se siga produciendo esa actitud presuntamente delictiva", agregó Francisco Valverde.