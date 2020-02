Málaga CF, no hay dos sin tres

Con la moral por las nubes, pero sin dejar que los pies pierdan el contacto con la tierra. Así ha vivido el Málaga CF toda esta semana y así saltará esta tarde al terreno de juego de La Rosaleda para, ante un Racing de Santander en última posición, intentar encadenar una tercera victoria consecutiva. Volver a sumar de tres sería un importantísimo golpe sobre la mesa para seguir poniendo tierra de por medio con los puestos de descenso y comenzar a mirar hacia arriba en la clasificación de Segunda.

Aunque en esta competición no hay partido fácil ni equipos que partan como favoritos, las 28 jornadas ligueras que llevamos han sido testigo de ello. El encuentro de esta tarde tiene tintes peligrosos por lo necesitado que llega el conjunto cántabro. Y, por su parte y como avisó ayer Pellicer, el Málaga CF tendrá que saber gestionar muy bien el sinfín de emociones que ha vivido en los últimos días en un estadio lleno de almas blanquiazules.

Los aficionados malaguistas no han olvidado lo sucedido en el encuentro de ida, en el primer partido de esta temporada que concluyó con victoria malagueña (0-1). En aquella ocasión, con el mercado de fichajes aún abierto, la plantilla sin terminar de conformar y las limitaciones a la hora de inscribir a jugadores, el Málaga viajó con nueve jugadores con ficha profesional y nueve del filial. El cuerpo técnico, aún con Víctor Sánchez del Amo al frente, sabía que no podía alinear más de cuatro filiales a la vez, y así se desarrolló el partido. No obstante, el Racing denunció a los de Martiricos por supuesta alineación indebida. La demanda no fue hacia delante y el Comité solo impuso al Málaga una sanción de 301 euros, pero los tres puntos se mantuvieron del lado blanquiazul.

Todos los jugadores disponibles



Sin duda, la mejor noticia que Sergio Pellicer ha recibido esta semana es que puede contar con todos sus jugadores para el choque de esta tarde. Finalmente, la enfermería del Málaga se queda vacía, a excepción de algunos miembros del filial. Los últimos en incorporarse han sido Villanueva y Keidi Bare. El vinotinto está apto y también el albanés. Este último ha sido siempre un fijo en el once blanquiazul, una pieza de notable relevancia en la medular blanquiazul que el viernes disputó algunos minutos en el amistoso contra el Krasnodar.

En la mañana de ayer, los miembros del plantel malacitano se entrenaron primero con ejercicios de activación para después dar paso al trabajo técnico-táctico en el césped de Martiricos. En el entreno participaron Munir, los guardametas del filial Gonzalo y Strindholm junto con otros 22 efectivos. Todos los profesionales sanos, Keidi, Luis Muñoz, Hicham e Iván Jaime que tienen ficha de filial e Ismael del juvenil.

Pero antes del partido ante el Racing de Santander, los futbolistas volverán a reunirse en torno a las 12:00 horas para realizar una sesión de activación. Justo después será cuando Sergio Pellicer dé a conocer la lista definitiva de convocados para el encuentro.

El Racing, que ha aterrizado en tierras costasoleñas con numerosas bajas en defensa, también se ejercitó ayer en el Anexo de La Rosaleda y agradeció al Málaga en redes sociales la cesión de las instalaciones para ultimar su preparación.