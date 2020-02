Al-Thani reniega del traspaso de Antoñín

La titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga decidió el pasado jueves apartar de la gestión del Málaga CF a Abdullah Bin Nasser Al Thani. También a sus hijos, a raíz de la querella de la Asociación de Pequeños Accionistas del club blanquiazul por unos supuestos delitos de apropiación indebida, administración desleal y acuerdos abusivos.



Pero el jeque parece que no se da por aludido y ha criticado a través de las redes sociales la decisión tomada esta tarde de lunes por el club, administrado ahora judicialmente por José María Muñoz, que ha acordado el traspaso de Antonín Cortés al Granada CF, después de un par de días de negociaciones abiertas que han culminado con un acuerdo que económicamente supone una buena inyección económica para las maltrechas arcas de la entidad de Martiricos.





Where did you get the approval?

Or where is the power of attorney ?that gives this person to sale the very important player of the team https://t.co/C4GWDHbBwZ